В Италии представлен скоростной гиперкар Pininfarina Battista за $2,6 млн





Итальянскому суперкару достаточно всего 1,8 секунды, чтобы разогнаться до первой «сотни». По данному показателю новинка опережает дизельные, бензиновые, электрические и гибридные модели, произведенные когда-либо. Pininfarina Battista достигает 300 км/ч быстрее истребителя F-16. Электроника, установленная в машине, ограничивает набор скорости при отметке 350 км/ч.Новый городской гиперкар, разработчики позиционируют как самое быстрое авто GT-класса. Мощные аккумуляторы позволяют машине, оцененной в $2,6 млн, двигаться на одной подзарядке до 480 км. Благодаря технологии быстрой подзарядки батареи пополняются энергией на 80% за 40 минут. Общая мощность электродвигателей Pininfarina Battista составляет около 2000 л. с.