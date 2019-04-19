В Италии представлен скоростной гиперкар Pininfarina Battista за $2,6 млн
В Италии представили роскошный гиперкар Pininfarina Battista, разгоняющийся быстрее самолета. Разработчики оценили спортивный электромобиль, допущенный для эксплуатации на городских дорогах, в $2,6 млн.
Итальянскому суперкару достаточно всего 1,8 секунды, чтобы разогнаться до первой «сотни». По данному показателю новинка опережает дизельные, бензиновые, электрические и гибридные модели, произведенные когда-либо. Pininfarina Battista достигает 300 км/ч быстрее истребителя F-16. Электроника, установленная в машине, ограничивает набор скорости при отметке 350 км/ч.
Новый городской гиперкар, разработчики позиционируют как самое быстрое авто GT-класса. Мощные аккумуляторы позволяют машине, оцененной в $2,6 млн, двигаться на одной подзарядке до 480 км. Благодаря технологии быстрой подзарядки батареи пополняются энергией на 80% за 40 минут. Общая мощность электродвигателей Pininfarina Battista составляет около 2000 л. с.
Итальянскому суперкару достаточно всего 1,8 секунды, чтобы разогнаться до первой «сотни». По данному показателю новинка опережает дизельные, бензиновые, электрические и гибридные модели, произведенные когда-либо. Pininfarina Battista достигает 300 км/ч быстрее истребителя F-16. Электроника, установленная в машине, ограничивает набор скорости при отметке 350 км/ч.
Новый городской гиперкар, разработчики позиционируют как самое быстрое авто GT-класса. Мощные аккумуляторы позволяют машине, оцененной в $2,6 млн, двигаться на одной подзарядке до 480 км. Благодаря технологии быстрой подзарядки батареи пополняются энергией на 80% за 40 минут. Общая мощность электродвигателей Pininfarina Battista составляет около 2000 л. с.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:53