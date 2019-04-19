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Meizu может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры

Компания Meizu оформила патент на смартфон с выезжающим модулем камеры. Пока неизвестно, какой именно смартфон оснастят этим девайсом, но эксперты предполагают, что это будет Meizu 16s.
Meizu может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры

Накануне гендиректор Meizu Джек Вонг поделился подробностями о новом смартфоне Meizu 16s. Он рассказал, что у гаджета будет двойная основная камера с датчиками на 48 и 20 мегапикселей, а также с функцией оптической стабилизации изображения.

Ранее стали известны технические характеристики аппарата. Смартфон оснастят 6,2-дюймовым экраном на матрице Amoled, процессором Qualcomm Snapdragon 855, батареей, ёмкостью 3540 мАч, флэш-памятью на 128 Гб и ОЗУ на 6 Гб. В Meizu 16s будут такие интерфейсы, как 4G-модем, Wi-Fi-адаптер, GPS-приёмник, Bluetooth 5 и USB-порт Type-С. Телефон будет работать на платформе Android 9.0 Pie.

Новый смартфон Meizu презентует менее чем через неделю – 23 апреля. По предварительным данным, стоимость гаджета составит $505.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 18:10

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