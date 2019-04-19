Meizu может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры





Накануне гендиректор Meizu Джек Вонг поделился подробностями о новом смартфоне Meizu 16s. Он рассказал, что у гаджета будет двойная основная камера с датчиками на 48 и 20 мегапикселей, а также с функцией оптической стабилизации изображения.Ранее стали известны технические характеристики аппарата. Смартфон оснастят 6,2-дюймовым экраном на матрице Amoled, процессором Qualcomm Snapdragon 855, батареей, ёмкостью 3540 мАч, флэш-памятью на 128 Гб и ОЗУ на 6 Гб. В Meizu 16s будут такие интерфейсы, как 4G-модем, Wi-Fi-адаптер, GPS-приёмник, Bluetooth 5 и USB-порт Type-С. Телефон будет работать на платформе Android 9.0 Pie.Новый смартфон Meizu презентует менее чем через неделю – 23 апреля. По предварительным данным, стоимость гаджета составит $505.