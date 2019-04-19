Ольга Бузова рассмешила фанатов опухшим лицом

«Ты же говорила, что очень редко можешь позволить себе немного вина, а тут пьяная на работу едешь..Кошмар!», «Бузова, завязывай! Ты вообще понимаешь, что депрессия депрессией, а вот женский алкоголизм вылечить очень сложно!», - продолжают писать в Сети.





Не секрет, что Ольга Бузова является активным пользователем социальных сетей. Каждый день телеведущая «Дома-2» выкладывает у себя на страничке в Instagram по несколько новых фотографий и видеороликов, однако количество Stories Бузовой сложно сосчитать, ведь буквально каждые 10-15 минут в профиле звезды появляется что-то новенькое.Считанные часы назад она опубликовала несколько новых коротких видеороликов, на которых продемонстрировала фанатам, в каком виде она сегодня добиралась до работы. Как и всегда Бузова отдала свое предпочтение патчам для глаз, которые избавляют от темных кругов под глазами и отеков.Впрочем, фолловеры заметили, что сегодня артистка, несмотря на улыбку, выглядела как-то сонно, а ее лицо немного опухло. По мнению читателей, ночью Бузова явно хорошо расслаблялась, да так, что напрочь позабыла о времени.Один за другим фанаты Бузовой принялись насмехаться над певицей, напоминая ей ее же слова о том, что она не является поклонником спиртных напитков.