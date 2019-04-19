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Виктория Боня огорчена количеством хмурых людей в Москве

Бывшая звезда нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня призналась в Сети, что огорчена большим количеством хмурых людей в Москве. Модель не понимает, почему на улице так мало улыбающихся и радующихся хорошей солнечной погоде лиц.

Виктория Боня огорчена количеством хмурых людей в Москве


В своём микроблоге в Instagram Виктория Боня разметила новый пост, в котором рассказала, что недавно снова прилетела в столицу. Кроме радостных эмоций от тёплой и солнечной погоды звезда также призналась, что огорчена большим количеством хмурых людей в Москве. Оказалось, что Виктория Боня привыкла видеть счастливые и улыбающиеся лица вокруг себя, а потому искренне не понимает, в чём же причина такой массовой серьёзности.

Виктория Боня огорчена количеством хмурых людей в Москве


Первым под постом звезды оказался комментарий девушки, которая ответила буквально за всех тех хмурых людей, встретившихся модели на улицах столицы. Со слов подписчицы, людям нечему радоваться, так как живут они в нищете, всё время болеют, что сейчас очень дорого, и не знают, как прокормить семью. Другие комментаторы поддержали такой ответ, оценив его многочисленными лайками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:36

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