Виктория Боня огорчена количеством хмурых людей в Москве





В своём микроблоге в Instagram Виктория Боня разметила новый пост, в котором рассказала, что недавно снова прилетела в столицу. Кроме радостных эмоций от тёплой и солнечной погоды звезда также призналась, что огорчена большим количеством хмурых людей в Москве. Оказалось, что Виктория Боня привыкла видеть счастливые и улыбающиеся лица вокруг себя, а потому искренне не понимает, в чём же причина такой массовой серьёзности.Первым под постом звезды оказался комментарий девушки, которая ответила буквально за всех тех хмурых людей, встретившихся модели на улицах столицы. Со слов подписчицы, людям нечему радоваться, так как живут они в нищете, всё время болеют, что сейчас очень дорого, и не знают, как прокормить семью. Другие комментаторы поддержали такой ответ, оценив его многочисленными лайками.