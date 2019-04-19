Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной





О спутнике как о полом теле, а не однородной сфере, высказался в 1962 году Гордон Макдональд, являвшийся научным сотрудником NASA. Теорию американского коллеги поддержали российские специалисты Александр Щербаков и Михаил Васин. В журнале «Спутник» появилась их статья «Луна – создание инопланетного разума?», поставившая под сомнение убеждения, что земляне – единственные разумные существа во Вселенной.Моултон Хоу рассказала о доводах в пользу теории об искусственном происхождении спутника, представленного в качестве компьютеризированной машины для наблюдений за Голубой планетой, сотрудника NASA Отто Биндера и нескольких его коллег. По словам исследователей, некоторым радиолюбителям удалось перехватить до сих пор не раскрытую секретную связь с Управлением полетами времен, когда человек впервые ступил на Луну. Согласно записям, астронавты видели объекты, кажущиеся инопланетными структурами, и НЛО, припаркованные у края кратера. Данные сообщения подверглись критике как теория заговора.