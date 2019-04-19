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Саша Черно хочет менять окружающих, но не меняться сама

Одна из самых обсуждаемых участниц телепроекта «Дом-2» Саша Черно хочет менять окружающих, но не готова при этом меняться сама. Такой вывод сделали зрители, наблюдающие за тем, как стремительно девушка пытается переделать Иосифа Оганесяна.

Саша Черно хочет менять окружающих, но не меняться сама


Саша Черно долгое время не может выяснить отношения с супругом и прийти к какому-нибудь общему решению. Найти компромисс во время ссор паре мешает именно упрямство участницы, считают зрители телестройки, ведь она хочет менять окружающих, но не готова меняться сама. Много раз в эфирах и на лобном месте супруга Иосифа Огаенсяна упрекала его в том, что он совершенно не прислушивается к её мнению, не выполняет то, чего она просит и не собирается идти на уступки.

Саша Черно хочет менять окружающих, но не меняться сама


Зрителей такая позиция девушки возмущает, ведь она тоже не выполняет своих обещаний, а на любые упрёки в свой адрес отвечает, что супруг видел и знал, кого брал в жёны. По мнению публики, Саша Черно не изменится, но и свои попытки изменить мужа она тоже не оставит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:12

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