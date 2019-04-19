Саша Черно хочет менять окружающих, но не меняться сама





Саша Черно долгое время не может выяснить отношения с супругом и прийти к какому-нибудь общему решению. Найти компромисс во время ссор паре мешает именно упрямство участницы, считают зрители телестройки, ведь она хочет менять окружающих, но не готова меняться сама. Много раз в эфирах и на лобном месте супруга Иосифа Огаенсяна упрекала его в том, что он совершенно не прислушивается к её мнению, не выполняет то, чего она просит и не собирается идти на уступки.Зрителей такая позиция девушки возмущает, ведь она тоже не выполняет своих обещаний, а на любые упрёки в свой адрес отвечает, что супруг видел и знал, кого брал в жёны. По мнению публики, Саша Черно не изменится, но и свои попытки изменить мужа она тоже не оставит.