На ММКФ Юлия Меньшова показала унаследованное от Веры Алентовой чувство стиля

Вчера, 18 апреля, 49-летняя Юлия Меньшова прошлась по красной дорожке 41-го ММКФ вместе со своей звездной матерью 77-летней Верой Алентовой. Массовое празднество посетили множество знаменитостей, так как в этом году ему исполняется 60 лет.Сегодня на своей странице в социальной сети Instagram Юлия Меньшова опубликовала совместную с Верой Алентевой фотографию с Международного московского кинофестиваля 2019 года. Образы родственниц были в розово-черных тонах. Под снимком актриса написала, что не сговаривались с матерью. Также она добавила, что чувство стиля унаследовала от родительницы.Публикация собрала множество комментариев, где подписчики не упустили возможность сделать комплименты Юлии Меньшовой и отметить, что ее мать выглядит гораздо моложе своего возраста.