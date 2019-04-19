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На ММКФ Юлия Меньшова показала унаследованное от Веры Алентовой чувство стиля

Известная киноактриса Юлия Меньшова посетила церемонию открытия 41-го ММКФ. Она была в сопровождении матери Веры Алентовой, от которой унаследовала чувство стиля.
На ММКФ Юлия Меньшова показала унаследованное от Веры Алентовой чувство стиля

Вчера, 18 апреля, 49-летняя Юлия Меньшова прошлась по красной дорожке 41-го ММКФ вместе со своей звездной матерью 77-летней Верой Алентовой. Массовое празднество посетили множество знаменитостей, так как в этом году ему исполняется 60 лет.

Сегодня на своей странице в социальной сети Instagram Юлия Меньшова опубликовала совместную с Верой Алентевой фотографию с Международного московского кинофестиваля 2019 года. Образы родственниц были в розово-черных тонах. Под снимком актриса написала, что не сговаривались с матерью. Также она добавила, что чувство стиля унаследовала от родительницы.

Публикация собрала множество комментариев, где подписчики не упустили возможность сделать комплименты Юлии Меньшовой и отметить, что ее мать выглядит гораздо моложе своего возраста.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 22:05

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