Анастасия Костенко надела такую же модель туфель как у Ольги Бузовой
Нынешняя законная супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анасатсия Костенко надела на фотосессию такую же модель туфель как у Ольги Бузовой. Опубликованный в Instagram модели снимок тут же заинтересовал хейтеров, решивших, что молодая мать старается копировать бывшую жену своего мужчины.
Анастасия Костенко на днях опубликовала в своём микроблоге в Instagram новый снимок, который подписала радостными словами о том, что ей нравится солнечная погода. Несмотря на лёгкий сдержанный наряд модели на фотографии, фолловеры раскритиковали её, заметив, что Костенко надела на себя такую же модель туфель, которые ранее были замечены у Ольги Бузовой.
В Сети снова начала развиваться тема копирования моделью образа бывшей жены Дмитрия Тарасова, ведь этой зимой двух знаменитостей уже уличили в ношении практически идентичных зимних комбинезонов розового цвета. Яркие туфли Анастасии Костенко на новом снимке отличались от обуви Ольги Бузовой лишь цветом — модель обула коралловые, а ведущая «Дома-2» ранее фотографировалась в белых.
Анастасия Костенко на днях опубликовала в своём микроблоге в Instagram новый снимок, который подписала радостными словами о том, что ей нравится солнечная погода. Несмотря на лёгкий сдержанный наряд модели на фотографии, фолловеры раскритиковали её, заметив, что Костенко надела на себя такую же модель туфель, которые ранее были замечены у Ольги Бузовой.
В Сети снова начала развиваться тема копирования моделью образа бывшей жены Дмитрия Тарасова, ведь этой зимой двух знаменитостей уже уличили в ношении практически идентичных зимних комбинезонов розового цвета. Яркие туфли Анастасии Костенко на новом снимке отличались от обуви Ольги Бузовой лишь цветом — модель обула коралловые, а ведущая «Дома-2» ранее фотографировалась в белых.