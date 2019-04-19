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Анастасия Костенко надела такую же модель туфель как у Ольги Бузовой

Нынешняя законная супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анасатсия Костенко надела на фотосессию такую же модель туфель как у Ольги Бузовой. Опубликованный в Instagram модели снимок тут же заинтересовал хейтеров, решивших, что молодая мать старается копировать бывшую жену своего мужчины.

Анастасия Костенко надела такую же модель туфель как у Ольги Бузовой


Анастасия Костенко на днях опубликовала в своём микроблоге в Instagram новый снимок, который подписала радостными словами о том, что ей нравится солнечная погода. Несмотря на лёгкий сдержанный наряд модели на фотографии, фолловеры раскритиковали её, заметив, что Костенко надела на себя такую же модель туфель, которые ранее были замечены у Ольги Бузовой.

Анастасия Костенко надела такую же модель туфель как у Ольги Бузовой


В Сети снова начала развиваться тема копирования моделью образа бывшей жены Дмитрия Тарасова, ведь этой зимой двух знаменитостей уже уличили в ношении практически идентичных зимних комбинезонов розового цвета. Яркие туфли Анастасии Костенко на новом снимке отличались от обуви Ольги Бузовой лишь цветом — модель обула коралловые, а ведущая «Дома-2» ранее фотографировалась в белых.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:01

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