Сергей Пынзарь избежал крупной аварии

Сергей Пынзарь в своём микроблоге в Instagram поделился с подписчиками новостью о том, что ему удалось избежать крупной аварии. Оказалось, что на трассе, по которой он проезжал, за пару часов до этого случилось жуткое ДТП, в результате которого легковой автомобиль превратился в неразборчивую груду металла под колёсами грузовика. Называть виновника происшествия супруг Дарьи Пынзарь не стал, так как и сам был не в курсе произошедшего, но признался, что после увиденного стал ещё больше думать о безопасности на дороге.Подписчики Сергея Пынзаря в Instagram только порадовались за экс-участника телестройки «Дом-2», который всё же избежал крупной аварии, так как проезжал по этой трассе на пару часов позже момента ДТП. В комментариях многие согласились с тем, что сейчас на дорогах нужно быть предельно внимательным и осторожным, ведь аварии со смертельным исходом в России не редкость.