АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Неуловимые речные дельфины оказались очень болтливыми
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Сергей Пынзарь избежал крупной аварии

Бывший проектант нашумевшей телестройки «Дом-2» Сргей Пынзарь рассказал в Сети, что избежал крупной аварии. Проезжая по автомагистрали, мужчина увидел последствия жуткого ДТП, в котором под колёса грузовика попал легковой автомобиль.

Сергей Пынзарь избежал крупной аварии


Сергей Пынзарь в своём микроблоге в Instagram поделился с подписчиками новостью о том, что ему удалось избежать крупной аварии. Оказалось, что на трассе, по которой он проезжал, за пару часов до этого случилось жуткое ДТП, в результате которого легковой автомобиль превратился в неразборчивую груду металла под колёсами грузовика. Называть виновника происшествия супруг Дарьи Пынзарь не стал, так как и сам был не в курсе произошедшего, но признался, что после увиденного стал ещё больше думать о безопасности на дороге.

Сергей Пынзарь избежал крупной аварии


Подписчики Сергея Пынзаря в Instagram только порадовались за экс-участника телестройки «Дом-2», который всё же избежал крупной аварии, так как проезжал по этой трассе на пару часов позже момента ДТП. В комментариях многие согласились с тем, что сейчас на дорогах нужно быть предельно внимательным и осторожным, ведь аварии со смертельным исходом в России не редкость.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Костенко надела такую же
Ксения Бородина продемонстрировала свой
УАЗ представит на рынке оранжевый
Сергей Пынзарь избежал крупной аварии
Телепроект «Дом-2» перестал
Психолог назвала двадцать серьезных
Марина Мексика показала в Instagram
Анна Хилькевич высказалась в поддержку
Google ограничит возможности встроенных
Дарья Друзьяк не попала на конкурс
«Дом-2»: Настя Милославская выказала
Bugatti проводит тестирование гиперкара
На церемонии вручения престижной премии
Ольга Сударкина показала в Сети
Неуловимые речные дельфины оказались
Ученые: физическая нагрузка эффективнее
Катя Лель показала в Instagram фото
Анна Семенович в откровенном наряде
Ученые: Переизбыток витамина D может
Сергей Бодров открыл в Оксане
Астероид 2019 GC6 прошел на близком
S&P подтвердил прогноз Кенеса Ракишева
Валерий Блюменкранц отказался от
Специалисты составили список самых
Диетолог сообщила, сколько сахара в
«Вице-мисс Планеты 2015» Наталья
Выпуск российско-китайского самолёта
Лариса Гузеева трогательно поздравила
В Google Play обнаружили
Компания LG представила колонку с
Просмотреть все новости