Неуловимые речные дельфины оказались очень болтливыми
Неуловимые дельфины, обитающие в реках Южной Америки, являются уникальными, но плохо изученными существами. Наблюдая за представителями данного вида, специалисты заметили, что они очень «болтливы» - издают сотни различных звуков для общения.
Арагуайских речных дельфинов, известных как ботос, впервые идентифицировали в 2014 году. Они обитают в бассейнах Амазонки, Ориноко и Токантинс. Особи питаются рыбой, охотясь на нее с помощью длинного клюва. Данные животные считаются эволюционными реликвиями, так как появились, по мнению ученых, очень давно. Изучение особенностей поведения существ может лучше понять предков морских дельфинов.
Ботосы, как правило, одиноки, живут небольшими группами. Они мало изучены, так как практически не уловимы. В ходе наблюдений за животными специалисты смогли зафиксировать небольшое количество издаваемых ими звуков, в основном, это были щелчки и свист. Биологи, чтобы лучше понять механизм общения дельфинов, посетили бразильский город Мочаджуба, где жители подкармливают этих особей, обосновавшихся в реке Токантинс.
Используя подводные микрофоны и камеры, исследователи записали звуки и поведение животных. К удивлению ученых, удалось записать около 400 звуков, которые потом разделили на несколько типов по тону и импульсивности. Наиболее часто производились сигналы, играющие важную роль в общении с матерью, как и у морских дельфинов. Речные особи так же свистели, но, по мнению экспертов, эти звуки, в отличие от афалин, оповещающих о групповой идентичности, у них означают поддержание дистанции.
Арагуайских речных дельфинов, известных как ботос, впервые идентифицировали в 2014 году. Они обитают в бассейнах Амазонки, Ориноко и Токантинс. Особи питаются рыбой, охотясь на нее с помощью длинного клюва. Данные животные считаются эволюционными реликвиями, так как появились, по мнению ученых, очень давно. Изучение особенностей поведения существ может лучше понять предков морских дельфинов.
Ботосы, как правило, одиноки, живут небольшими группами. Они мало изучены, так как практически не уловимы. В ходе наблюдений за животными специалисты смогли зафиксировать небольшое количество издаваемых ими звуков, в основном, это были щелчки и свист. Биологи, чтобы лучше понять механизм общения дельфинов, посетили бразильский город Мочаджуба, где жители подкармливают этих особей, обосновавшихся в реке Токантинс.
Используя подводные микрофоны и камеры, исследователи записали звуки и поведение животных. К удивлению ученых, удалось записать около 400 звуков, которые потом разделили на несколько типов по тону и импульсивности. Наиболее часто производились сигналы, играющие важную роль в общении с матерью, как и у морских дельфинов. Речные особи так же свистели, но, по мнению экспертов, эти звуки, в отличие от афалин, оповещающих о групповой идентичности, у них означают поддержание дистанции.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:19