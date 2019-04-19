Ученые: физическая нагрузка эффективнее в вечернее время
Группа американских ученых провела исследование, чтобы определить влияние времени суток на эффективность физических упражнений. Оказалось, что занятия спортом лучше перенести на вечер.
Один из авторов научной работы Гэд Ашер сообщил, что практически все аспекты физиологии и метаболизма зависят от циркадных часов. Это распространяется на каждый живой организм, который чувствителен к свету, а не только на людей. Заявление специалиста подтвердил и его коллега Паоло Сассон-Корси, добавив, что у команды ученых во главе с ним получилось признать как минимум половину метаболизма циркадным. Эксперимент проводился на подопытных грызунах. Они были помещены на активные беговые дорожки в разное время суток, когда животные не спали. Исследователи определяли работоспособность мышей с помощью разных интенсивностей и режимов упражнений.
Согласно полученным результатам, средняя производительность гораздо лучше вечером. Также были задействованы 12 добровольцев, у которых обнаружен такой же эффект. В вечернее время люди потребляли меньше кислорода, чем утром или днем, а это, в свою очередь, гарантирует лучшую эффективность от занятий спортом. Следующий анализ показал, что основополагающий белок 1-Альфа (HIF-1α) очень важен в реакции на нагрузку, и он начинает действовать от упражнений по-разному в зависимости от времени суток.
В заключение специалисты порекомендовали как профессиональным спортсменам, так и новичкам, перенести занятия на темное время суток. Они уверяют, что результат от этого только улучшится.
Один из авторов научной работы Гэд Ашер сообщил, что практически все аспекты физиологии и метаболизма зависят от циркадных часов. Это распространяется на каждый живой организм, который чувствителен к свету, а не только на людей. Заявление специалиста подтвердил и его коллега Паоло Сассон-Корси, добавив, что у команды ученых во главе с ним получилось признать как минимум половину метаболизма циркадным. Эксперимент проводился на подопытных грызунах. Они были помещены на активные беговые дорожки в разное время суток, когда животные не спали. Исследователи определяли работоспособность мышей с помощью разных интенсивностей и режимов упражнений.
Согласно полученным результатам, средняя производительность гораздо лучше вечером. Также были задействованы 12 добровольцев, у которых обнаружен такой же эффект. В вечернее время люди потребляли меньше кислорода, чем утром или днем, а это, в свою очередь, гарантирует лучшую эффективность от занятий спортом. Следующий анализ показал, что основополагающий белок 1-Альфа (HIF-1α) очень важен в реакции на нагрузку, и он начинает действовать от упражнений по-разному в зависимости от времени суток.
В заключение специалисты порекомендовали как профессиональным спортсменам, так и новичкам, перенести занятия на темное время суток. Они уверяют, что результат от этого только улучшится.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:09