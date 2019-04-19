Ученые: физическая нагрузка эффективнее в вечернее время





Один из авторов научной работы Гэд Ашер сообщил, что практически все аспекты физиологии и метаболизма зависят от циркадных часов. Это распространяется на каждый живой организм, который чувствителен к свету, а не только на людей. Заявление специалиста подтвердил и его коллега Паоло Сассон-Корси, добавив, что у команды ученых во главе с ним получилось признать как минимум половину метаболизма циркадным. Эксперимент проводился на подопытных грызунах. Они были помещены на активные беговые дорожки в разное время суток, когда животные не спали. Исследователи определяли работоспособность мышей с помощью разных интенсивностей и режимов упражнений.Согласно полученным результатам, средняя производительность гораздо лучше вечером. Также были задействованы 12 добровольцев, у которых обнаружен такой же эффект. В вечернее время люди потребляли меньше кислорода, чем утром или днем, а это, в свою очередь, гарантирует лучшую эффективность от занятий спортом. Следующий анализ показал, что основополагающий белок 1-Альфа (HIF-1α) очень важен в реакции на нагрузку, и он начинает действовать от упражнений по-разному в зависимости от времени суток.В заключение специалисты порекомендовали как профессиональным спортсменам, так и новичкам, перенести занятия на темное время суток. Они уверяют, что результат от этого только улучшится.