S&P подтвердил прогноз Кенеса Ракишева о стабилизации и улучшил рейтинг Petropavlovsk
Рейтинг альянса Petropavlovsk, занимающегося золотодобычей, подтвержден на уровне «В-». Учреждение было выведено из очереди на возможное снижение, в которой находилось с 28 июня прошлого года. Сведения содержатся в пресс-релизе рейтингового агентства S&P.
В конце 2018 года крупнейший акционер компании Кенес Ракишев выступил с комментарием, в котором выразил уверенность, что в 2019 году кредитный рейтинг будет пересмотрен в лучшую сторону в связи с запуском автоклава.
«Прошлым летом дела в компании обстояли неважно, но за это время альянс продвинулся в развитии по нескольким приоритетным направлениям, например, занялся разработкой автоклавного проекта, сменил стратегию, улучшил показатели ликвидности», - говорится в сообщении S&P.
Пока сохраняется «негативный» прогноз, отражающий длительные ожидания сроков реализации POX, несовпадающие с оценкой руководства компании. К отчетному периоду у организации могут сильно вырасти расходы, что не входило в прогноз. Шансы Petropavlovsk пойти на понижение рейтинга оцениваются 1 к 3. Если до конца года предприятие будет испытывать трудности с рефинансированием бондов и не улучшит EBITDA, рейтинговому агентству придется пойти на крайние меры и пересмотреть рейтинг.
Petropavlovsk входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России. Предприятие базируется на территории Амурской области. 22,4% доли альянса находится в руках Кенеса Ракишева.
Напомним, что Кенес Хамитович Ракишев — казахстанский бизнесмен, председатель совета директоров холдинга Fincraft Resources (бывший Sat & Company), Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures, один из основателей Singulariteam.
В конце 2018 года крупнейший акционер компании Кенес Ракишев выступил с комментарием, в котором выразил уверенность, что в 2019 году кредитный рейтинг будет пересмотрен в лучшую сторону в связи с запуском автоклава.
«Прошлым летом дела в компании обстояли неважно, но за это время альянс продвинулся в развитии по нескольким приоритетным направлениям, например, занялся разработкой автоклавного проекта, сменил стратегию, улучшил показатели ликвидности», - говорится в сообщении S&P.
Пока сохраняется «негативный» прогноз, отражающий длительные ожидания сроков реализации POX, несовпадающие с оценкой руководства компании. К отчетному периоду у организации могут сильно вырасти расходы, что не входило в прогноз. Шансы Petropavlovsk пойти на понижение рейтинга оцениваются 1 к 3. Если до конца года предприятие будет испытывать трудности с рефинансированием бондов и не улучшит EBITDA, рейтинговому агентству придется пойти на крайние меры и пересмотреть рейтинг.
Petropavlovsk входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России. Предприятие базируется на территории Амурской области. 22,4% доли альянса находится в руках Кенеса Ракишева.
Напомним, что Кенес Хамитович Ракишев — казахстанский бизнесмен, председатель совета директоров холдинга Fincraft Resources (бывший Sat & Company), Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures, один из основателей Singulariteam.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:30