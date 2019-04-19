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Астероид 2019 GC6 прошел на близком расстоянии от Земли

Недавно астероид под названием 2019 GC6 прошел на близком расстоянии от Земли. Специалисты относят данный космический объект к категории "потенциально опасных" для нашей планеты.

Астероид 2019 GC6 прошел на близком расстоянии от Земли

Сообщается, что в категорию "потенциально опасных" астероидов входят небесные тела, которые подходят ближе, чем в 8 миллионах километров от Земли. Также в эту группу зачисляются массивные космические объекты, которые при падении могут нанести значительный урон нашей планете. Научные работники из Калифорнии особо отметили, что в миг наибольшего сближения астероида 2019 GC6 с Землей, скорость передвижения небесного тела была приблизительно 20,2 тысячи километров в час.

Также специалисты сообщили, что в следующий раз космический объект приблизится к Земле в 2034 году, а также в 2041 и 2048 годах. Научные работники отметили, что траекторию полета астероида предсказать невозможно, но специалисты будут наблюдать за небесным телом и изучать его.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:33

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