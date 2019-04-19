Ученые: Переизбыток витамина D может спровоцировать почечную недостаточность





Учены ознакомились с историей болезни пожилого пациента, попавшего в больницу с подозрением на повреждение почек. Медики изучили анализы больного, в результате чего выяснили, что мужчина злоупотреблял витамином D. Также стало ясно, что он проводил от 6 до 8 часов на улице, принимая солнечные ванны.Специалисты объяснили, что бесконтрольный прием витамина D угрожает человеческому здоровью, особенно если люди не владеют информацией о побочных эффектах препарата. Ученые сообщили, что 90% данного вещества вырабатывается организмом при контакте солнечных лучей с кожей, остальные 10% поступают с продуктами питания. Если витамина D недостаточно, может начать падать уровень кальция, что приведет к рахиту. Переизбыток данного вещества может спровоцировать почечную недостаточность, вызвать тошноту и тахикардию.