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Геологи впервые показали, как очаг крупного землетрясения «всплывает» из недр планеты

В Калифорнийском технологическом институте в Пасадине геологам удалось после анализа мелких землетрясений впервые показать, как в недрах планеты зарождается сейсмическая активность, и как ее очаг «всплывает на поверхность. Результаты исследования были опубликованы в издании Science.

Геологи впервые показали, как очаг крупного землетрясения «всплывает» из недр планеты

Ученые во главе с Захарием Россом с помощью методов машинного обучения решили разработать определенный алгоритм, чтобы извлечь сигналы малых землетрясений из огромного количества сейсмических данных. Полученные результаты были использованы для изучения реальной картины событий, происходящих в глубине планеты.

Они применили новую методику к сейсмографическим данным по Южной Калифорнии в период с 2008 по 2017 год. Это позволило выяснить, что ежедневно в изучаемой зоне случается около 495 землетрясений в среднем. Наиболее подробным каталогом стихийных бедствий стал список землетрясений в области разлома Сан-Андреас.
Геологи впервые показали, как очаг крупного землетрясения «всплывает» из недр планеты

Геологи смогли наглядно увидеть, где именно зарождается очаг сейсмического действия, и каким образом он «всплывает» вверх и двигается вдоль разлома. Даже небольшие землетрясения, скрывающиеся в глубинах тектонических плит, могут позволить решить самые важные вопросы в сейсмической науке, в том числе зарождение и распространение крупнейших землетрясений и географию сейсмогенных зон.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:36

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