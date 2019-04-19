Геологи впервые показали, как очаг крупного землетрясения «всплывает» из недр планеты





Ученые во главе с Захарием Россом с помощью методов машинного обучения решили разработать определенный алгоритм, чтобы извлечь сигналы малых землетрясений из огромного количества сейсмических данных. Полученные результаты были использованы для изучения реальной картины событий, происходящих в глубине планеты.Они применили новую методику к сейсмографическим данным по Южной Калифорнии в период с 2008 по 2017 год. Это позволило выяснить, что ежедневно в изучаемой зоне случается около 495 землетрясений в среднем. Наиболее подробным каталогом стихийных бедствий стал список землетрясений в области разлома Сан-Андреас.Геологи смогли наглядно увидеть, где именно зарождается очаг сейсмического действия, и каким образом он «всплывает» вверх и двигается вдоль разлома. Даже небольшие землетрясения, скрывающиеся в глубинах тектонических плит, могут позволить решить самые важные вопросы в сейсмической науке, в том числе зарождение и распространение крупнейших землетрясений и географию сейсмогенных зон.