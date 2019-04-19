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В Австралии стая собак динго пыталась украсть ребенка

На берегу острова Фрейзер в Австралии стая собак динго пыталась украсть годовалого ребенка. Об этом оповестила местная теле- и радиокорпорация АВС.
В Австралии стая собак динго пыталась украсть ребенка

Сегодня, в ночь с 18 на 19 апреля, когда семья отдыхала в автофургоне на берегу Фрейзера, одичавшая домашняя собака пробралась к ним и схватила годовалого ребенка. После этого животное попыталось скрыться, однако родитель, услышав плач, отбил сына у него и разогнал собравшуюся стаю от лагеря.

Спасательная служба отправила вертолет на место случившегося. Через полчаса мальчика отправили в детскую клинику населенного пункта Харви Бэй. Медики зафиксировали рваные раны затылка и шеи. Состояние ребенка расценили как стабильное, однако позже были обнаружены трещины черепа, и его перевели в медучреждение Брисбена.

Местный департамент природопользования и охраны окружающей среды уже отправил подразделение глубинной разведки Армии США на остров Фрейзер, чтобы отловить одичавших собак. Также пресс-служба министерства сообщила, что планирует усилить патрули спасателей и егерей для повышения уровня безопасности отдыхающих.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:36

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