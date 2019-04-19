В Австралии стая собак динго пыталась украсть ребенка





Сегодня, в ночь с 18 на 19 апреля, когда семья отдыхала в автофургоне на берегу Фрейзера, одичавшая домашняя собака пробралась к ним и схватила годовалого ребенка. После этого животное попыталось скрыться, однако родитель, услышав плач, отбил сына у него и разогнал собравшуюся стаю от лагеря.Спасательная служба отправила вертолет на место случившегося. Через полчаса мальчика отправили в детскую клинику населенного пункта Харви Бэй. Медики зафиксировали рваные раны затылка и шеи. Состояние ребенка расценили как стабильное, однако позже были обнаружены трещины черепа, и его перевели в медучреждение Брисбена.Местный департамент природопользования и охраны окружающей среды уже отправил подразделение глубинной разведки Армии США на остров Фрейзер, чтобы отловить одичавших собак. Также пресс-служба министерства сообщила, что планирует усилить патрули спасателей и егерей для повышения уровня безопасности отдыхающих.