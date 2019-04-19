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В Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных

Недавно в Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных. Данные кадры были сделаны очевидцами происшествия.
В Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных

Уфологи уже успели изучить кадры битвы испанских военных с неопознанным летающим объектом. Специалисты сообщили: снимки являются возможным доказательством того, что Землю посетили инопланетяне. Конспирологи уверены: на фотографиях запечатлен объект, подобный которому не могли сделать ни одни разработчики на нашей планете. Свидетели утверждают, что неопознанный аппарат не произвёл ни одного выстрела в вертолёт испанских военных, в то время как военнослужащие непрерывно атаковали "пришельцев". На данный момент уфологи не нашли логического объяснения данным фотографиям.

Очевидцы опубликовали кадры в Интернете, но пользователи решили, будто снимки были созданы при помощи специальных программ. Многие отметили, что НЛО не существует и никакого боя быть не могло.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:12

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