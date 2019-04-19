Дима Билан придумал сценический образ с тростью из-за перелома ноги

"Теперь такой вот образ освоен, одноногого пирата! Вильнюс вылечил меня, и трость я беру уже почти только для красоты!" - порадовал поклонников Билан.

В Instagram Димы Билана появилось фото с недавнего концерта в Вильнюсе, где он вышел на сцену с тростью. Поскольку певец сломал ногу, ему приходится носить поддерживающий каркас и не перегружать срастающуюся кость. Тем не менее, артист поправляется настолько быстро, что ездит на гастроли и проделывает на сцене несложные хореографические приёмы.В комментариях к посту с приложенной фотографией с концерта фанаты пожелали кумиру скорейшего выздоровления. Некоторые попросили его поберечь здоровье и позволить ноге спокойно зажить, а также не делать свои фирменные прыжки некоторое время.