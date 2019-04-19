АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрофизики предложили новый способ изучения Вселенной
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Дима Билан придумал сценический образ с тростью из-за перелома ноги

Дима Билан придумал сценический образ "одноногого пирата" с тростью из-за перелома ноги. Артист нашёл способ, как давать концерты, не обращая внимания на травму.
Дима Билан придумал сценический образ с тростью из-за перелома ноги

В Instagram Димы Билана появилось фото с недавнего концерта в Вильнюсе, где он вышел на сцену с тростью. Поскольку певец сломал ногу, ему приходится носить поддерживающий каркас и не перегружать срастающуюся кость. Тем не менее, артист поправляется настолько быстро, что ездит на гастроли и проделывает на сцене несложные хореографические приёмы.

"Теперь такой вот образ освоен, одноногого пирата! Вильнюс вылечил меня, и трость я беру уже почти только для красоты!" - порадовал поклонников Билан.


В комментариях к посту с приложенной фотографией с концерта фанаты пожелали кумиру скорейшего выздоровления. Некоторые попросили его поберечь здоровье и позволить ноге спокойно зажить, а также не делать свои фирменные прыжки некоторое время.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Google Play обнаружили
Компания LG представила колонку с
Карен Аванесян рассказал о романе
Геологи впервые показали, как очаг
Папарацци засняли нижнее бельё Моники
На коричневом карлике зафиксирована
В Сети появились снимки обстрела НЛО
«Это фантастика»: Екатерина Скулкина
Дима Билан придумал сценический образ с
Toyota и SoftBank вложили 1 миллиард
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ
В Австралии стая собак динго пыталась
Роспотребназдзор: покупать продукты на
Ученые: Машинное обучение способно
Ольга Бузова продемонстрировала в
Александра Стриженова показала
В PlayStation анонсировали ремейк
Джейсон Момоа сбрил бороду ради
Скорость Meizu 16s и оптимизированную
«Музыкальная семья»: Алсу показала
Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Астрофизики предложили новый способ
СМИ подсчитали количество смертей в
Новенький участник «Дома-2» Никита
В центре Токио мусоровоз наехал на
В Сети появились изображения Ford
Энн Хэтэуэй появилась на обложке глянца
Эксперты выяснили отношение русских
Ученые выяснили, чем вызвана
Просмотреть все новости