«Это фантастика»: Екатерина Скулкина порекомендовала героине «Модного приговора» подумать о личной жизни

В новом выпуске «Модного приговора» появилась девушка, приглашенная на проект своей подругой. Знакомая считает, что ей следует изменить мрачный гардероб на что-то яркое и стильное. Соведущая историка моды Васильева Скулкина поинтересовалась у гостьи, чем она собирается заниматься в дальнейшем. Героиня сообщила о поиске мецената для одного из благотворительных проектов. Такое заявление не впечатлило звезду экранов.Скептически настроенная Скулкина спросила участницу, почему она не хочет заняться поиском «мецената для себя». Вопрос вызвал у девушки некоторое смущение, однако она все же рассказала, какие качества должен иметь мужчина, чтобы покорить ее сердце. Речь пошла о самодостаточности, великодушии и самореализованности. Актриса была удивлена:По словам Скулкиной, нет смысла искать идеального партнера, так как его не существует. Она посоветовала гостье программы выбрать одно из качеств при поиске потенциального партнера и пожелала ей удачи.