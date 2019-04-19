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«Это фантастика»: Екатерина Скулкина порекомендовала героине «Модного приговора» подумать о личной жизни

Знаменитая телезвезда Екатерина Скулкина в одном из выпусков передачи «Модный приговор» порекомендовала героине шоу задуматься об устройстве личной жизни. Артистка упрекнула девушку, предпочитающую носить серые и невзрачные вещи, в том, что она слишком идеализирует мужчин.
«Это фантастика»: Екатерина Скулкина порекомендовала героине «Модного приговора» подумать о личной жизни

В новом выпуске «Модного приговора» появилась девушка, приглашенная на проект своей подругой. Знакомая считает, что ей следует изменить мрачный гардероб на что-то яркое и стильное. Соведущая историка моды Васильева Скулкина поинтересовалась у гостьи, чем она собирается заниматься в дальнейшем. Героиня сообщила о поиске мецената для одного из благотворительных проектов. Такое заявление не впечатлило звезду экранов.

Скептически настроенная Скулкина спросила участницу, почему она не хочет заняться поиском «мецената для себя». Вопрос вызвал у девушки некоторое смущение, однако она все же рассказала, какие качества должен иметь мужчина, чтобы покорить ее сердце. Речь пошла о самодостаточности, великодушии и самореализованности. Актриса была удивлена: «Это фантастика, ишь чего захотели».

По словам Скулкиной, нет смысла искать идеального партнера, так как его не существует. Она посоветовала гостье программы выбрать одно из качеств при поиске потенциального партнера и пожелала ей удачи.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:01

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