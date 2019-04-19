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На коричневом карлике зафиксирована мощная вспышка

Команда специалистов, изучив информацию с телескопов, заметила на коричневом карлике L-типа мощнейшую вспышку с выделением огромного количества энергии. В процессе явления яркость звезды увеличилась в 10 000 раз.
На коричневом карлике зафиксирована мощная вспышка

Светило L-типа входит в группу объектов с массой, в 13 раз превышающей соответствующий параметр Юпитера. Как заявляют специалисты, на поверхности коричневых карликов с температурой не более 2000 градусов по Кельвину наблюдаются реакции с участием дейтерия и лития.

Данные объекты из-за снижения интенсивности их свечения эксперты относят к промежуточному звену между газовыми гигантами и звездами. Такие космические образования способны формировать радиоизлучение в процессе собственного сияния. Коричневые карлики могут генерировать атмосферные облачные слои и демонстрировать активность, сопровождающуюся мощными вспышками.

Астрономы намерены продолжить изучение свойств коричневых карликов и мощности производимых ими взрывов. Полученные знания, уверены ученые, помогут разгадать особенности образования звезд и планет.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:21

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