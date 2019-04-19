На коричневом карлике зафиксирована мощная вспышка





Светило L-типа входит в группу объектов с массой, в 13 раз превышающей соответствующий параметр Юпитера. Как заявляют специалисты, на поверхности коричневых карликов с температурой не более 2000 градусов по Кельвину наблюдаются реакции с участием дейтерия и лития.Данные объекты из-за снижения интенсивности их свечения эксперты относят к промежуточному звену между газовыми гигантами и звездами. Такие космические образования способны формировать радиоизлучение в процессе собственного сияния. Коричневые карлики могут генерировать атмосферные облачные слои и демонстрировать активность, сопровождающуюся мощными вспышками.Астрономы намерены продолжить изучение свойств коричневых карликов и мощности производимых ими взрывов. Полученные знания, уверены ученые, помогут разгадать особенности образования звезд и планет.