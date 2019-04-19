АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрофизики предложили новый способ изучения Вселенной
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram необычный образ

Новоявленная российская артистка Ольга Бузова продемонстрировала в личном микроблоге непривычный образ. Нужно сказать, что в Сети уже даже придумали название новому стилю поющей телеведущей – «пернатая».

Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram необычный образ

Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена на фоне жилого дома и красного автомобиля. Впрочем, не это привлекло внимание многочисленных интернет-пользователей, а то, в чем была одета Бузова.

Стоит отметить, что Ольга после развода с полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым довольно часто меняет свой стиль и внешность, однако «такого» от Бузовой не ожидал никто. Оказалось, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» ради очередной яркой и необычной фотосессии прошлась по улице практически раздетая.

Для фотосъемок Ольга выбрала прозрачный халат с перьями, шортики и топик неоновых оттенков, молочные туфли и модные на сегодняшний день детские заколки. Под снимком Бузова написала только несколько слов.

«Тебе понравилось?», - поинтересовалась поющая телеведущая.


Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram необычный образ

По всей видимости, читатели уже привыкли к тому, что Ольга довольно часто намекает в личном микроблоге на то, что за ней следит тот «единственный», поэтому принялись критиковать только образ Бузовой, а не ее послание.

«Бузова, ты, что вообще с ума сошла? Мы уже смирились с твоими посланиями не пойми кому, но вот Это. Что ты на себя нацепила? А перья. Кошмар!», «Пернатая! Наверное, коллекцию с перышками уже придумала», - пишут в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Машинное обучение способно
Ольга Бузова продемонстрировала в
Александра Стриженова показала
В PlayStation анонсировали ремейк
Джейсон Момоа сбрил бороду ради
Скорость Meizu 16s и оптимизированную
«Музыкальная семья»: Алсу показала
Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Астрофизики предложили новый способ
СМИ подсчитали количество смертей в
Новенький участник «Дома-2» Никита
В центре Токио мусоровоз наехал на
В Сети появились изображения Ford
Энн Хэтэуэй появилась на обложке глянца
Эксперты выяснили отношение русских
Ученые выяснили, чем вызвана
На проекте «Дом-2» идет вынужденная
В Японии успешно выходили недоношенного
Таролог Сюзанна убеждена, что Майю
Альбина Джанабаева снялась для обложки
Instagram имеет возможность скрывать
Употребление перед сном алкоголя и
Сын Плющенко и Рудковской ведет
В браузере Google Chrome появился
Прилучный и Муцениеце похвастались
Mitsubishi показала тизеры "спортивной"
У Захара Саленко развилась «интимофобия»
Ученые расшифровали ДНК средневековых
Путин заявил, что ММКФ положительно
Просмотреть все новости