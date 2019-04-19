Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram необычный образ

«Тебе понравилось?», - поинтересовалась поющая телеведущая.

«Бузова, ты, что вообще с ума сошла? Мы уже смирились с твоими посланиями не пойми кому, но вот Это. Что ты на себя нацепила? А перья. Кошмар!», «Пернатая! Наверное, коллекцию с перышками уже придумала», - пишут в Сети.

Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена на фоне жилого дома и красного автомобиля. Впрочем, не это привлекло внимание многочисленных интернет-пользователей, а то, в чем была одета Бузова.Стоит отметить, что Ольга после развода с полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым довольно часто меняет свой стиль и внешность, однако «такого» от Бузовой не ожидал никто. Оказалось, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» ради очередной яркой и необычной фотосессии прошлась по улице практически раздетая.Для фотосъемок Ольга выбрала прозрачный халат с перьями, шортики и топик неоновых оттенков, молочные туфли и модные на сегодняшний день детские заколки. Под снимком Бузова написала только несколько слов.По всей видимости, читатели уже привыкли к тому, что Ольга довольно часто намекает в личном микроблоге на то, что за ней следит тот «единственный», поэтому принялись критиковать только образ Бузовой, а не ее послание.