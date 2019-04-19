Выпуск российско-китайского самолёта CR929 оказался под угрозой





Как сообщил источник в корпорации ОАК, сделка по российско-китайскому самолёту CR929 может быть расторгнута. В прошлом году компания COMAC предложила партнёру разделить продажи нового лайнера. Общее предприятие CRAIC соответственно разделено пополам.Тем не менее, Китай больше заинтересован в реализации судна на своём внутреннем рынке и хочет отказаться от мировых продаж. 13 миллиардов стороны вложили в разработку самолёта, 7 млрд - в продажи и систему обслуживания.Начало поставок было запланировано на 2026 год, а местом постройки выбрали Шанхай. CR929 с 280 пассажирами на борту должен будет пролететь до 12 тысяч километров.В прошлом году в Чжухае представили макет лайнера в натуральную величину. На сегодняшний день производители работали с поставщиками, проводили исследования и согласовывали вид самолёта.