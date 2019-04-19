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Выпуск российско-китайского самолёта CR929 оказался под угрозой

Выпуск российско-китайского самолёта CR929 может отмениться из-за нежелания китайской стороны выпускать его на мировой рынок. В постройку лайнера компании вложили 20 миллиардов долларов.
Выпуск российско-китайского самолёта CR929 оказался под угрозой

Как сообщил источник в корпорации ОАК, сделка по российско-китайскому самолёту CR929 может быть расторгнута. В прошлом году компания COMAC предложила партнёру разделить продажи нового лайнера. Общее предприятие CRAIC соответственно разделено пополам.

Тем не менее, Китай больше заинтересован в реализации судна на своём внутреннем рынке и хочет отказаться от мировых продаж. 13 миллиардов стороны вложили в разработку самолёта, 7 млрд - в продажи и систему обслуживания.

Начало поставок было запланировано на 2026 год, а местом постройки выбрали Шанхай. CR929 с 280 пассажирами на борту должен будет пролететь до 12 тысяч километров.

В прошлом году в Чжухае представили макет лайнера в натуральную величину. На сегодняшний день производители работали с поставщиками, проводили исследования и согласовывали вид самолёта.



 
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Экономика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:11

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