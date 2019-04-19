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Toyota и SoftBank вложили 1 миллиард долларов в беспилотники Uber

Корпорация Toyota и компания SoftBank сделали вклад, в размере 1-го миллиарда долларов в беспилотники Uber. Инвестиции получило подразделение компании Advanced Technologies Group, занимающееся беспилотными автомобилями.

Toyota и SoftBank вложили 1 миллиард долларов в беспилотники Uber

Toyota и Denso инвестировали около 670 миллионов долларов, а оставшуюся сумму вложила кампания SoftBank из собственного фонда под названием Vision Fund. Теперь подразделение Advanced Technologies Group оценивается более, чем в 7,24 миллиарда долларов. Также стало известно, что Toyota собирается инвестировать в компанию Uber ещё приблизительно 300 миллионов долларов в течение следующих нескольких лет. По предварительным данным, Uber разработал 250 авто с автономным управлением.

Представители японского гиганта также говорят о своей приверженности к беспилотным автомобилям. Компания планирует создать собственные машины, которые будут оборудованы системой автоматического управления на основе Toyota Sienna.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:45

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