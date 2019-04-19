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Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Вчера состоялась церемония открытия 41-го Московского международного кинофестиваля. Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Уже около десяти лет 33-летняя Елизавета Боярская замужем за 36-летним актером Максимом Матвеевым. Звездная пара воспитывает двух наследников 7-летнего Андрея и 4-месячного Григория. Вчера, 18 апреля, дочь Михаила Боярского пришла на торжественное мероприятие ММКФ одна.

На своей странице в социальной сети Instagram Елизавета Боярская опубликовала фотографию с массового празднества, где она одета в длинное черное платье с кружевами. Под снимком знаменитость выразила благодарность экспертам за образ и написала, что уже спешит к своей семье. По всей видимости, Максим Матвеев остался дома с детьми.

Публикация собрала множество комментариев. Подписчики неоднозначно оценили образ Елизаветы Боярской. Одни делают ей комплименты, а другие критикуют наряд. «Лиза красотка, но платье кошмар!» - пишет одна из поклонниц.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:42

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