Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Уже около десяти лет 33-летняя Елизавета Боярская замужем за 36-летним актером Максимом Матвеевым. Звездная пара воспитывает двух наследников 7-летнего Андрея и 4-месячного Григория. Вчера, 18 апреля, дочь Михаила Боярского пришла на торжественное мероприятие ММКФ одна.На своей странице в социальной сети Instagram Елизавета Боярская опубликовала фотографию с массового празднества, где она одета в длинное черное платье с кружевами. Под снимком знаменитость выразила благодарность экспертам за образ и написала, что уже спешит к своей семье. По всей видимости, Максим Матвеев остался дома с детьми.Публикация собрала множество комментариев. Подписчики неоднозначно оценили образ Елизаветы Боярской. Одни делают ей комплименты, а другие критикуют наряд. «Лиза красотка, но платье кошмар!» - пишет одна из поклонниц.