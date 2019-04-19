Роспотребназдзор: покупать продукты на развес опасно





Специалисты Роспотребнадзора серьезно обеспокоены проблемой открытого доступа к развесным продуктам в крупных магазинах. Потребитель имеет возможность самостоятельно взять товар с витрины с выпечкой, крупами, кондитерскими изделиями, орехами, сухофруктами и многим другим. К сожалению, не все покупатели здоровы. Потому все, кто приобретет этот товар, рискует заразиться какой-либо инфекцией. А если брать во внимание то, что многие микроорганизмы устойчивы к воздействию низких и высоких температур, то опасность распространяется на еще большее количество людей.Сотрудники надзорных органов отмечают, что продавцы и даже сами покупатели осведомлены об опасности, но все равно часто вынуждены делать выбор в пользу этих продуктов. Союз защиты прав потребителей планирует обратиться в Роспотребнадзор с целью обязать реализаторов следить за гигиеническим состоянием тех, кто пользуется возможностью самостоятельно взять развесные товары.