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Роспотребназдзор: покупать продукты на развес опасно

Надзорные органы России отмечают, что невозможно в достаточной степени контролировать продукты, продающиеся на развес. Особую опасность представляют те товары, которые не предназначены для дальнейшей термической обработки.
Роспотребназдзор: покупать продукты на развес опасно

Специалисты Роспотребнадзора серьезно обеспокоены проблемой открытого доступа к развесным продуктам в крупных магазинах. Потребитель имеет возможность самостоятельно взять товар с витрины с выпечкой, крупами, кондитерскими изделиями, орехами, сухофруктами и многим другим. К сожалению, не все покупатели здоровы. Потому все, кто приобретет этот товар, рискует заразиться какой-либо инфекцией. А если брать во внимание то, что многие микроорганизмы устойчивы к воздействию низких и высоких температур, то опасность распространяется на еще большее количество людей.

Сотрудники надзорных органов отмечают, что продавцы и даже сами покупатели осведомлены об опасности, но все равно часто вынуждены делать выбор в пользу этих продуктов. Союз защиты прав потребителей планирует обратиться в Роспотребнадзор с целью обязать реализаторов следить за гигиеническим состоянием тех, кто пользуется возможностью самостоятельно взять развесные товары.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:32

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