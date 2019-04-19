Астрофизики предложили новый способ изучения Вселенной





В качестве зонда исконного объекта, уверены специалисты, можно использовать идею, названную «изначальными стандартными часами». Команда ученых, чтобы найти особенность, способную отделить теорию расширения от других, начала с выявления их определяющих свойств и эволюционной истории размера изначальной Вселенной. Согласно инфляционной гипотезе, ее параметры растут в геометрической прогрессии, а в альтернативных – увеличиваются очень медленно или слишком быстро, а по некоторым предположениям, сокращаются.Астрофизики для определения особенностей, характеризующих определенные теории, предлагают воспользоваться сигналами, генерируемыми первичными стандартными часами, представляющими собой любой тип массивной элементарной частицы в энергетической первичной Вселенной. Такие компоненты должны существовать в любой гипотезе и колебаться с некоторой регулярной частотой, очень похожей на движение маятника.