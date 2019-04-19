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Астрофизики предложили новый способ изучения Вселенной
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Астрофизики предложили новый способ изучения Вселенной

Образование Вселенной научное сообщество обосновывает Большим взрывом, но вопрос ее эволюции до сих пор вызывает горячие дискуссии. Многие эксперты ставят под сомнение наиболее успешную инфляционную теорию становления объекта, основанную на возможности его расширения. Команда астрофизиков Гарвардского университета предложила новый способ изучения Вселенной.
Астрофизики предложили новый способ изучения Вселенной

В качестве зонда исконного объекта, уверены специалисты, можно использовать идею, названную «изначальными стандартными часами». Команда ученых, чтобы найти особенность, способную отделить теорию расширения от других, начала с выявления их определяющих свойств и эволюционной истории размера изначальной Вселенной. Согласно инфляционной гипотезе, ее параметры растут в геометрической прогрессии, а в альтернативных – увеличиваются очень медленно или слишком быстро, а по некоторым предположениям, сокращаются.

Астрофизики для определения особенностей, характеризующих определенные теории, предлагают воспользоваться сигналами, генерируемыми первичными стандартными часами, представляющими собой любой тип массивной элементарной частицы в энергетической первичной Вселенной. Такие компоненты должны существовать в любой гипотезе и колебаться с некоторой регулярной частотой, очень похожей на движение маятника.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:37

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