Ученые: Машинное обучение способно определять возраст ребенка благодаря движению глаз





Подобные исследования являются очень редкими, поскольку сложно добиться нужного результата, когда в эксперименте участвуют маленькие дети. Для того, чтобы выделить вовлеченность определенных признаков в визуальный поиск ученые из Университета Миннесоты использовали айтрекер и привлекали детей с помощью интересных заданий-головоломок. Эксперты во главе с Кирстен Далримпл объединили эмпирические данные о внимании маленьких участников со сверточной нейросетью.В ходе эксперимента каждому из детей на протяжении нескольких секунд показывали разнообразные картинки (к примеру, изображение веранды или стола), а движения глаз фиксировал носимый айтрекер. Для каждой возрастной группы были выделены те фрагменты, которые вызывали интерес у детей больше всего.Ученые смогли выделить пять важных категорий, привлекающих внимание испытуемых. Речь идет о пиксельных признаках (цвет), базовых (размер), семантических (к примеру, люди или игрушки), а также о признаках объектов и распределении внимания на фон изображения и его центр. С помощью этих признаков и была обучена нейросеть. Она смогла правильно указать возраст ребенка, смотрящего на картинку, в 83% случаев. Для полуторагодовалых малышей важным семантическим аспектом фрагмента оказалось лицо, а для детей, чей возраст достиг 2,5 лет интересными были объекты, к которым они прикасались.Специалисты пришли к выводу: искусственный интеллект является удобным инструментом, позволяющим совершать анализ аспектов изображений с помощью распределения внимания.