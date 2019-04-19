АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрофизики предложили новый способ изучения Вселенной
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Ученые: Машинное обучение способно определять возраст ребенка благодаря движению глаз

Ученые в США доказали, что машинное обучение способно определять точный возраст ребенка анализируя движение его глаз при просмотре картинки. В исследовании участвовали 19 детей в возрасте 1,5 лет и 22 ребенка, которым исполнилось 2,5 года, сообщается в издании Scientific Reports.

Ученые: Машинное обучение способно определять возраст ребенка благодаря движению глаз

Подобные исследования являются очень редкими, поскольку сложно добиться нужного результата, когда в эксперименте участвуют маленькие дети. Для того, чтобы выделить вовлеченность определенных признаков в визуальный поиск ученые из Университета Миннесоты использовали айтрекер и привлекали детей с помощью интересных заданий-головоломок. Эксперты во главе с Кирстен Далримпл объединили эмпирические данные о внимании маленьких участников со сверточной нейросетью.

В ходе эксперимента каждому из детей на протяжении нескольких секунд показывали разнообразные картинки (к примеру, изображение веранды или стола), а движения глаз фиксировал носимый айтрекер. Для каждой возрастной группы были выделены те фрагменты, которые вызывали интерес у детей больше всего.

Ученые смогли выделить пять важных категорий, привлекающих внимание испытуемых. Речь идет о пиксельных признаках (цвет), базовых (размер), семантических (к примеру, люди или игрушки), а также о признаках объектов и распределении внимания на фон изображения и его центр. С помощью этих признаков и была обучена нейросеть. Она смогла правильно указать возраст ребенка, смотрящего на картинку, в 83% случаев. Для полуторагодовалых малышей важным семантическим аспектом фрагмента оказалось лицо, а для детей, чей возраст достиг 2,5 лет интересными были объекты, к которым они прикасались.
Ученые: Машинное обучение способно определять возраст ребенка благодаря движению глаз

Специалисты пришли к выводу: искусственный интеллект является удобным инструментом, позволяющим совершать анализ аспектов изображений с помощью распределения внимания.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Google Play обнаружили
Компания LG представила колонку с
Карен Аванесян рассказал о романе
Геологи впервые показали, как очаг
Папарацци засняли нижнее бельё Моники
На коричневом карлике зафиксирована
В Сети появились снимки обстрела НЛО
«Это фантастика»: Екатерина Скулкина
Дима Билан придумал сценический образ с
Toyota и SoftBank вложили 1 миллиард
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ
В Австралии стая собак динго пыталась
Роспотребназдзор: покупать продукты на
Ученые: Машинное обучение способно
Ольга Бузова продемонстрировала в
Александра Стриженова показала
В PlayStation анонсировали ремейк
Джейсон Момоа сбрил бороду ради
Скорость Meizu 16s и оптимизированную
«Музыкальная семья»: Алсу показала
Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Астрофизики предложили новый способ
СМИ подсчитали количество смертей в
Новенький участник «Дома-2» Никита
В центре Токио мусоровоз наехал на
В Сети появились изображения Ford
Энн Хэтэуэй появилась на обложке глянца
Эксперты выяснили отношение русских
Ученые выяснили, чем вызвана
Просмотреть все новости