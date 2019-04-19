Младшая сестра Ольги Бузовой Анна продолжает «страдать» от нападок хейтеров
Родственница новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой Анна продолжает «мучиться» от нападок многочисленных недоброжелателей. По мнению пользователей Сети, старшая «заказала» младшую хейтерам.
Не секрет, что Ольга и Анна так и не смогли помириться после поездки в горнолыжный курорт во французских Альпах, где сестры Бузовы праздновали 33-й день рождения старшей из них.
В последнее время многие интернет-пользователи заметили, что на всех страничках в Instagram Анны начало появляться большое количество нелицеприятных высказываний. Недоброжелатели Бузовой-младшей массово критикуют ее работу, указывая на то, что ей никогда не стать лучше своей сестры.
Известно, что Анна не так давно открыла собственный салон красоты в Москве, однако до этого длинноволосая красавица основала несколько бутиков, где занималась продажей эксклюзивной бижутерии и обуви. Как бы то ни было, но только после ссоры сестер Бузовых буквально все работы девушки начали порицать.
По мнению недоброжелателей, Анна продает в своих магазинах не уникальные украшения и обувь, а вещи, которые приобрела в Китае. Как утверждают хейтеры, точно такую же бижутерию можно отыскать на всем известном портале AliExpress.
К слову, нашлось у Бузовой-младшей и немного защитников, которые продолжают настаивать на том, что Анна хороший бизнес-руководитель, а ее товар самый лучший. Более того, в социальных сетях появились слухи, что звездные сестры соревнуются между собой и пытаются доказать друг другу, что только одна из них на самом деле популярна, а другая всего лишь ее тень.
Не секрет, что Ольга и Анна так и не смогли помириться после поездки в горнолыжный курорт во французских Альпах, где сестры Бузовы праздновали 33-й день рождения старшей из них.
В последнее время многие интернет-пользователи заметили, что на всех страничках в Instagram Анны начало появляться большое количество нелицеприятных высказываний. Недоброжелатели Бузовой-младшей массово критикуют ее работу, указывая на то, что ей никогда не стать лучше своей сестры.
Известно, что Анна не так давно открыла собственный салон красоты в Москве, однако до этого длинноволосая красавица основала несколько бутиков, где занималась продажей эксклюзивной бижутерии и обуви. Как бы то ни было, но только после ссоры сестер Бузовых буквально все работы девушки начали порицать.
По мнению недоброжелателей, Анна продает в своих магазинах не уникальные украшения и обувь, а вещи, которые приобрела в Китае. Как утверждают хейтеры, точно такую же бижутерию можно отыскать на всем известном портале AliExpress.
К слову, нашлось у Бузовой-младшей и немного защитников, которые продолжают настаивать на том, что Анна хороший бизнес-руководитель, а ее товар самый лучший. Более того, в социальных сетях появились слухи, что звездные сестры соревнуются между собой и пытаются доказать друг другу, что только одна из них на самом деле популярна, а другая всего лишь ее тень.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:42