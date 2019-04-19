Александра Стриженова показала поклонникам новорожденного ребёнка
Внучка знаменитого актёра Олега Стриженова родила ребёнка. Вскоре на своей странице в Instagram Александра Стриженова опубликовала фото руки новорожденного.
Радостной новостью Стриженова поделилась накануне в своём Instagram-блоге. На фотографии виден детский локоть, выглядывающий из-под пелёнки. Подписчики активно поздравляют девушку с появлением на свет пятого ребёнка.
В ближайшее время Александра Стриженова расстанется с младенцем, ведь она его суррогатная мать, а не биологическая. Для девушки это уже не первый заработок на суррогатном материнстве, она третий раз родила ребёнка для других людей.
Известно, что у многодетной матери четверо сыновей и воспитывает она их одна. В 2015 году девушке пришлось усыновить двоих детей после того, как их биологические родители перестали выходить на связь и не выплатили гонорар.
Стриженова была вынуждена заняться суррогатным материнством, чтобы заработать деньги для оплаты дорогостоящего лечения младшего сына, так как отец мальчика отказался участвовать в его воспитании.
Радостной новостью Стриженова поделилась накануне в своём Instagram-блоге. На фотографии виден детский локоть, выглядывающий из-под пелёнки. Подписчики активно поздравляют девушку с появлением на свет пятого ребёнка.
В ближайшее время Александра Стриженова расстанется с младенцем, ведь она его суррогатная мать, а не биологическая. Для девушки это уже не первый заработок на суррогатном материнстве, она третий раз родила ребёнка для других людей.
Известно, что у многодетной матери четверо сыновей и воспитывает она их одна. В 2015 году девушке пришлось усыновить двоих детей после того, как их биологические родители перестали выходить на связь и не выплатили гонорар.
Стриженова была вынуждена заняться суррогатным материнством, чтобы заработать деньги для оплаты дорогостоящего лечения младшего сына, так как отец мальчика отказался участвовать в его воспитании.
ШоуБиз
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 12:23