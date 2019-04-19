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В центре Токио мусоровоз наехал на пешеходов

В центральном районе Токио произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. После столкновения с легковым автомобилем, спецмашина наехала на толпу пешеходов.

В центре Токио мусоровоз наехал на пешеходов

Сообщается, что в одном из центральных районов столицы Японии произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина для сбора мусора столкнулась с легковым автомобилем. В результате столкновения мусоровоз перевернулся на бок и, проехав несколько метров, сбил толпу пешеходов. В результате происшествия 10 человек получили травмы разной степени тяжести. В числе пострадавших оказалась и молодая мать с младенцем.


В данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Больше никакой информации о случившемся нет. Видео с места происшествия уже появилось в Интернете.



 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:17

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