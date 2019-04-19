В PlayStation анонсировали ремейк шутера XIII





Французская компания Ubisoft в 2003 году выпустила игру жанра шутер. Сейчас над ее обновлением работают разработчики студии Playmagic, а создаст XIII Microids. Через некоторое время новинка будет продемонстрирована в модифицированном виде. Она получит стандартный стиль комиксов с улучшенной графикой и анимациями. Согласно сюжету, главного героя, потерявшего память, обвиняют в убийстве президента США.Геймерам придётся провести свое расследование, чтобы выяснить истину. В игре XIII насчитывается 34 уровня.