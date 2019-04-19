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В PlayStation анонсировали ремейк шутера XIII

На официальном веб-сайте игровой приставки пятого поколения PlayStation анонсирован ремейк культового шутера XIII. Релиз проекта запланирован на 13 ноября текущего года на PS4.
В PlayStation анонсировали ремейк шутера XIII

Французская компания Ubisoft в 2003 году выпустила игру жанра шутер. Сейчас над ее обновлением работают разработчики студии Playmagic, а создаст XIII Microids. Через некоторое время новинка будет продемонстрирована в модифицированном виде. Она получит стандартный стиль комиксов с улучшенной графикой и анимациями. Согласно сюжету, главного героя, потерявшего память, обвиняют в убийстве президента США.

Геймерам придётся провести свое расследование, чтобы выяснить истину. В игре XIII насчитывается 34 уровня.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:13

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