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Джейсон Момоа сбрил бороду ради спасения окружающей среды

Джейсон Момоа сбрил бороду, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Видео процесса он опубликовал на своей странице в Instagram.
Джейсон Момоа сбрил бороду ради спасения окружающей среды

Борода стала своеобразной визитной карточкой актера Джейсона Момоа. Он носил ее с 2012 года. В этом образе он снялся в таких известных фильмах как «Аквамен», «Конан-варвар» и «Лига справедливости».

Актер решил не просто изменить имидж, а принести этим действием пользу окружающей среде. Он снял видео процесса, который происходил на заваленной мусором территории. Этим он призвал своих поклонников внести позитивные изменения для нашей планеты.
Фанаты высоко оценили его порыв: «Мы все должны сделать лучше! Спасибо, что указал нам путь!», «Хорошо для тебя и хорошо для всей планеты!», «Спасибо, что помогаете продвижению изменений и альтернатив упаковочной индустрии». Многие почитатели его творчества отметили, что будут скучать по его бороде.

На данный момент ролик просмотрели уже 2,5 миллиона пользователей и оставили почти 10 тысяч комментариев.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:09

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