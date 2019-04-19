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Новенький участник «Дома-2» Никита Рудаков заявил, что готов целовать ноги Андрею Черкасову

Никита Рудаков, сделал шокирующее заявление. По словам новенького участника реалити-шоу «Дом-2», он готов целовать ноги ведущему проекта «Остров любви».

Новенький участник «Дома-2» Никита Рудаков заявил, что готов целовать ноги Андрею Черкасову

Ранее стало известно, что Никита Рудаков и Роман Жуков неудачно решили подшутить над 20-летней Яной Березовой. Нужно сказать, что эта шутка чуть не стоила каждому из них участия в телестройке «Дом-2».

Считанные часы назад в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором Анастасия все-таки смогла уговорить Никиту попросить у Яны прощение за содеянное. Впрочем, многих удивило, что Рудаков начал целовать ноги не Березовой, а Стецевьят.

Решить этот вопрос на Лобном месте решил Андрей Черкасов, который поинтересовался у новенького участника «Дома-2», что он планирует дальше делать. Нужно сказать, что Никита недолго думая заявил, что с Юлей Белой он не хочет быть, а вот с Яной, несмотря на недавнее «происшествие», все-таки хочет строить любовь.

Новенький участник «Дома-2» Никита Рудаков заявил, что готов целовать ноги Андрею Черкасову

Не обошел ведущий «Острова любви» и сцену, когда Рудаков целовал Стецевьят ноги, на что Никита ответил, что не видит ничего в этом плохого, ведь у них с Анастасией такой «своеобразный юмор».

Черкасов в привычной для себя манере спросил у Рудакова, готов ли тот целовать и ему ноги, ведь он сам сказал, что не видит ничего в этом плохого. Отметим, что подобного ответа от Никиты не ожидал никто, ведь парень, с улыбкой на лице заявил: «а почему бы и нет».

К слову, Андрей не стал принуждать Никиту целовать ему ноги, но ответ новенького участника «Дома-2» повеселил не только его, но и весь коллектив «Острова любви».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:29

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