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Скорость Meizu 16s и оптимизированную Flyme 7.3 показали на видео

Инсайдеры показали на видео скорость флагмана Meizu 16s и оптимизированную ОС Flyme 7.3. Топовый процессор позволяет смартфону работать без задержек.
Скорость Meizu 16s и оптимизированную Flyme 7.3 показали на видео

На YouTube появилось видео с будущим Meizu 16s, где инсайдер демонстрирует скорость флагманского устройства. Поскольку официально представят новинку только 23 апреля, корпус её скрыли за белым чехлом, не позволяющим оценить дизайн. Несмотря на это, фотографии смартфона уже успели утечь в интернет.

Известно, что Meizu обеспечила гаджет процессором Snapdragon 855. В сочетании с Flyme 7.3 он позволяет флагману работать очень быстро. Благодаря оптимизации оболочки из ОЗУ ничего не выгружается. Также от инсайдеров поступали другие неподтверждённые данные о Meizu 16s.

Экран новинки без вырезов в диагонали составит 6,2 дюймов, ёмкость батареи - 3600 мАч, параметры двойной камеры - 48+20 Мп. Стоить устройство будет примерно 500 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:06

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