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«Музыкальная семья»: Алсу показала видео с мужем и дочерью

Исполнительница Алсу поделилась с подписчиками личного Instagram-профиля видео, записанного в рамках программы «За кадром» на YouTube-канале. Ролик о музыкальной семье певицы подготовлен к выступлению ее дочери Микеллы на шоу «Голос. Дети».
«Музыкальная семья»: Алсу показала видео с мужем и дочерью

Артистка рассказала, как они все вместе занимаются творчеством. Алсу назвала своего мужа бизнесмена Яна Абрамова очень музыкальным человеком. В этом они с возлюбленным сошлись, и из них получился неплохой тандем. Дочери, воспитывающиеся в такой творческой атмосфере, «впитывают ее».
«Музыкальная семья»: Алсу показала видео с мужем и дочерью

Наследница артистки и бизнесмена Микелла, как и звездная мать, любит петь. Очень часто семья собирается у рояля, на котором Ян Абрамов аккомпанирует, а супруга и дочь исполняют дуэтом какую-нибудь композицию. Один из таких счастливых моментов совместного времяпрепровождения Алсу и показала на видео. Судя по кадрам, где певица трогательно обнимает мужа за плечи, в их семье царит идиллия.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:00

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