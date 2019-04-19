«Музыкальная семья»: Алсу показала видео с мужем и дочерью

Артистка рассказала, как они все вместе занимаются творчеством. Алсу назвала своего мужа бизнесмена Яна Абрамова очень музыкальным человеком. В этом они с возлюбленным сошлись, и из них получился неплохой тандем. Дочери, воспитывающиеся в такой творческой атмосфере, «впитывают ее».Наследница артистки и бизнесмена Микелла, как и звездная мать, любит петь. Очень часто семья собирается у рояля, на котором Ян Абрамов аккомпанирует, а супруга и дочь исполняют дуэтом какую-нибудь композицию. Один из таких счастливых моментов совместного времяпрепровождения Алсу и показала на видео. Судя по кадрам, где певица трогательно обнимает мужа за плечи, в их семье царит идиллия.