На проекте «Дом-2» идет вынужденная смена состава
Сбылась мечта многочисленных поклонников реалити-шоу «Дом-2» - на проекте идет вынужденная смена состава. Впрочем, как оказалось, происходящее нравится не всем «старожилам» телестройки.
Не секрет, что на днях стартовал второй сезон телешоу «Спаси свою любовь», участниками которого стали действующие герои «Дома-2», а если быть точнее пары и семьи, у которых уже давно имеются проблемы в отношениях.
Стоит отметить, что не все поклонники и участники «Дома-2» положительно восприняли эту новость. Первым не нравится, что героев прошедшего шоу «Спаси свою любовь» скоропостижно отправили за ворота, вторых же не устраивают метражи, в которых им приходится тесниться.
В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых Ольга Рапунцель жалуется Дмитрию Дмитренко, своей младшей сестре Алене и родительнице на то, что у них очень много вещей, поэтому ее семейству пришлось на всю ночь отказаться от сна, перевозя все нажитое в новую жилплощадь.
Как бы то ни было, но изменения начали происходить и на Поляне. Выяснилось, что на проект пришло несколько новеньких участников, у которых уже даже есть опыт участия в подобных реалити-шоу. По слухам, руководство «Дома-2» решило немного омолодить состав, поэтому планирует обновить коллектив не только в Периметре, но и на Сейшельских островах.
Сейчас сложно сказать, кого именно администрация телестройки «Дом-2» решит отправить вслед за участниками первого сезона «Спаси свою любовь» за ворота, однако в последнее время ведущие подозрительно то и дело намекают, что некоторым героям проекта нужно задуматься о жизни вне шоу.
Не секрет, что на днях стартовал второй сезон телешоу «Спаси свою любовь», участниками которого стали действующие герои «Дома-2», а если быть точнее пары и семьи, у которых уже давно имеются проблемы в отношениях.
Стоит отметить, что не все поклонники и участники «Дома-2» положительно восприняли эту новость. Первым не нравится, что героев прошедшего шоу «Спаси свою любовь» скоропостижно отправили за ворота, вторых же не устраивают метражи, в которых им приходится тесниться.
В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых Ольга Рапунцель жалуется Дмитрию Дмитренко, своей младшей сестре Алене и родительнице на то, что у них очень много вещей, поэтому ее семейству пришлось на всю ночь отказаться от сна, перевозя все нажитое в новую жилплощадь.
Как бы то ни было, но изменения начали происходить и на Поляне. Выяснилось, что на проект пришло несколько новеньких участников, у которых уже даже есть опыт участия в подобных реалити-шоу. По слухам, руководство «Дома-2» решило немного омолодить состав, поэтому планирует обновить коллектив не только в Периметре, но и на Сейшельских островах.
Сейчас сложно сказать, кого именно администрация телестройки «Дом-2» решит отправить вслед за участниками первого сезона «Спаси свою любовь» за ворота, однако в последнее время ведущие подозрительно то и дело намекают, что некоторым героям проекта нужно задуматься о жизни вне шоу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:58