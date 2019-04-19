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На проекте «Дом-2» идет вынужденная смена состава

Сбылась мечта многочисленных поклонников реалити-шоу «Дом-2» - на проекте идет вынужденная смена состава. Впрочем, как оказалось, происходящее нравится не всем «старожилам» телестройки.

На проекте «Дом-2» идет вынужденная смена состава

Не секрет, что на днях стартовал второй сезон телешоу «Спаси свою любовь», участниками которого стали действующие герои «Дома-2», а если быть точнее пары и семьи, у которых уже давно имеются проблемы в отношениях.

Стоит отметить, что не все поклонники и участники «Дома-2» положительно восприняли эту новость. Первым не нравится, что героев прошедшего шоу «Спаси свою любовь» скоропостижно отправили за ворота, вторых же не устраивают метражи, в которых им приходится тесниться.

В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых Ольга Рапунцель жалуется Дмитрию Дмитренко, своей младшей сестре Алене и родительнице на то, что у них очень много вещей, поэтому ее семейству пришлось на всю ночь отказаться от сна, перевозя все нажитое в новую жилплощадь.

На проекте «Дом-2» идет вынужденная смена состава

Как бы то ни было, но изменения начали происходить и на Поляне. Выяснилось, что на проект пришло несколько новеньких участников, у которых уже даже есть опыт участия в подобных реалити-шоу. По слухам, руководство «Дома-2» решило немного омолодить состав, поэтому планирует обновить коллектив не только в Периметре, но и на Сейшельских островах.

Сейчас сложно сказать, кого именно администрация телестройки «Дом-2» решит отправить вслед за участниками первого сезона «Спаси свою любовь» за ворота, однако в последнее время ведущие подозрительно то и дело намекают, что некоторым героям проекта нужно задуматься о жизни вне шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:58

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