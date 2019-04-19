В Сети появились изображения Ford Escape Raptor





Художники представили пользователям Сети собственную версию того, как будет выглядеть Ford Escape Raptor. Дизайнерская студия X-Tomi Design представила изображения, на которых можно увидеть, что новинка получит пластиковую защиту, увеличенный дорожный просвет и модернизированные шины. Ранее представители компании Ford сообщали, что автомобиль презентуют в 2020 году. Также говорилось, что Escape Raptor получит более вертикальное лобовое стекло, квадратную форму, увеличенный дорожный просвет и мощный двигатель.Поклонники компании Ford хотят, чтобы новинку оснастили 2,3-литровым EcoBoost-двигателем с турбонаддувом Focus ST и мощностью не меньше 275 лошадиных сил. Они считают, что дизельный вариант автомобиля мог бы получить 2-литровый двигатель мощностью около 212 лошадиных сил.