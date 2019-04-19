АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрофизики предложили новый способ изучения Вселенной
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет выставит скафандр Нила Армстронга

Национальный музей воздухоплавания и астронавтики США 16 июля выставит скафандр Нила Армстронга, в котором он побывал на Луне. Это произойдет впервые за 13 лет, сообщил пресс-секретарь учреждения, находящегося в Вашингтоне.
Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет выставит скафандр Нила Армстронга

Летом 2015 года во Всемирной паутине сотрудники Национального музея воздухоплавания и астронавтики США организовали акцию для сбора средств на реставрацию скафандров Армстронга, ступившего первым в истории человечества на поверхность Луны, и Алана Шепарда, который в 1961 году полетел в космос через месяц после Юрия Гагарина. За короткий срок руководству учреждения удалось собрать около 720 тысяч долларов. На восстановление предметов пожертвовали средства почти 9,5 тысяч человек.

Скафандр Армстронга станет главным экземпляром выставки "Пункт назначения Луна". Она откроется к 50-летию высадки человека на спутнике Земли. Через 3 года экспозиция будет постоянно действующей. С 16 по 20 июля в честь юбилея высадки пройдет ряд образовательных и развлекательных мероприятий. Среди них кинопоказы, лекции и прочее. В последний день музей закроется только в два часа ночи.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Машинное обучение способно
Ольга Бузова продемонстрировала в
Александра Стриженова показала
В PlayStation анонсировали ремейк
Джейсон Момоа сбрил бороду ради
Скорость Meizu 16s и оптимизированную
«Музыкальная семья»: Алсу показала
Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Астрофизики предложили новый способ
СМИ подсчитали количество смертей в
Новенький участник «Дома-2» Никита
В центре Токио мусоровоз наехал на
В Сети появились изображения Ford
Энн Хэтэуэй появилась на обложке глянца
Эксперты выяснили отношение русских
Ученые выяснили, чем вызвана
На проекте «Дом-2» идет вынужденная
В Японии успешно выходили недоношенного
Таролог Сюзанна убеждена, что Майю
Альбина Джанабаева снялась для обложки
Instagram имеет возможность скрывать
Употребление перед сном алкоголя и
Сын Плющенко и Рудковской ведет
В браузере Google Chrome появился
Прилучный и Муцениеце похвастались
Mitsubishi показала тизеры "спортивной"
У Захара Саленко развилась «интимофобия»
Ученые расшифровали ДНК средневековых
Путин заявил, что ММКФ положительно
Просмотреть все новости