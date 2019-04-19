Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет выставит скафандр Нила Армстронга





Летом 2015 года во Всемирной паутине сотрудники Национального музея воздухоплавания и астронавтики США организовали акцию для сбора средств на реставрацию скафандров Армстронга, ступившего первым в истории человечества на поверхность Луны, и Алана Шепарда, который в 1961 году полетел в космос через месяц после Юрия Гагарина. За короткий срок руководству учреждения удалось собрать около 720 тысяч долларов. На восстановление предметов пожертвовали средства почти 9,5 тысяч человек.Скафандр Армстронга станет главным экземпляром выставки "Пункт назначения Луна". Она откроется к 50-летию высадки человека на спутнике Земли. Через 3 года экспозиция будет постоянно действующей. С 16 по 20 июля в честь юбилея высадки пройдет ряд образовательных и развлекательных мероприятий. Среди них кинопоказы, лекции и прочее. В последний день музей закроется только в два часа ночи.