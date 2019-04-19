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Эксперты выяснили отношение русских туристов к соотечественникам на отдыхе

Интернет-сервис для путешественников Biletix провел исследование отношения к русским туристам с точки зрения земляков. Согласно результатам, больше всего в поведении отдыхающих раздражает грубость и тяга к спиртному.
Эксперты выяснили отношение русских туристов к соотечественникам на отдыхе

PR-директор Biletix Григорий Луговой отмечает, что в Сети существует множество рейтингов «вежливости туристов» из различных стран. Россияне при этом только оцениваются со стороны, а их мнение в основном не учитывается. Чтобы исправить положение дел, было решено оценить мнение русских путешественников о туристах из других стран и о соотечественниках.

Результаты опроса показали, что больше всего негативную оценку получили тяга к спиртным напиткам, неумение улыбаться другим людям и недоброжелательность. В рейтинг раздражающих моментов попали также невнимательность к чужим традициям и хвастовство богатством или статусом.

Сами же респонденты в большинстве случаев оценивали себя как хороших туристов, которые не нарушают никаких правил и моральных норм. При этом считают недопустимым плохое поведение других и не приемлют оправдательных обстоятельств.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:04

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