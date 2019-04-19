Эксперты выяснили отношение русских туристов к соотечественникам на отдыхе





PR-директор Biletix Григорий Луговой отмечает, что в Сети существует множество рейтингов «вежливости туристов» из различных стран. Россияне при этом только оцениваются со стороны, а их мнение в основном не учитывается. Чтобы исправить положение дел, было решено оценить мнение русских путешественников о туристах из других стран и о соотечественниках.Результаты опроса показали, что больше всего негативную оценку получили тяга к спиртным напиткам, неумение улыбаться другим людям и недоброжелательность. В рейтинг раздражающих моментов попали также невнимательность к чужим традициям и хвастовство богатством или статусом.Сами же респонденты в большинстве случаев оценивали себя как хороших туристов, которые не нарушают никаких правил и моральных норм. При этом считают недопустимым плохое поведение других и не приемлют оправдательных обстоятельств.