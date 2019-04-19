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Ученые выяснили, чем вызвана устойчивость рака молочной железы к химиотерапии

В Техасском университете ученые провели исследование и выяснили, чем вызвана устойчивость тройного рака молочной железы (TNBC) к химиотерапии. Это связано с переходом пораженных клеток на молекулярный метод защиты, сообщается в издании Science Translational Medicine.

Ученые выяснили, чем вызвана устойчивость рака молочной железы к химиотерапии

Прогнозы Американского онкологического общества говорят о том, что в 2019 году рак груди будет обнаружен у 268 000 представительниц прекрасного пола. На долю заболевания придется 15-20%. Пациенты, вероятно, пройдут через операцию и курсы химиотерапии, однако риск рецидива очень высок.

Специалисты решили создать мышиные модели, называемые ксенотрансплантантами (PDX), а затем использовали образцы опухолей, полученных от больных с TNBC. Изначально эксперты наблюдали реакцию клеток на химиотерапию, но спустя какое-то время они проявляли резистентность.

Чувствительность к лекарствам возвращалась, стоило прекратить процесс. Американские ученые пришли к выводу: устойчивость клеток могла появляться на молекулярном уровне, при этом пораженные клетки были зависимы от окислительного фосфорилирования, отвечающего за производство энергии.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:01

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