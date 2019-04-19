Ученые выяснили, чем вызвана устойчивость рака молочной железы к химиотерапии





Прогнозы Американского онкологического общества говорят о том, что в 2019 году рак груди будет обнаружен у 268 000 представительниц прекрасного пола. На долю заболевания придется 15-20%. Пациенты, вероятно, пройдут через операцию и курсы химиотерапии, однако риск рецидива очень высок.Специалисты решили создать мышиные модели, называемые ксенотрансплантантами (PDX), а затем использовали образцы опухолей, полученных от больных с TNBC. Изначально эксперты наблюдали реакцию клеток на химиотерапию, но спустя какое-то время они проявляли резистентность.Чувствительность к лекарствам возвращалась, стоило прекратить процесс. Американские ученые пришли к выводу: устойчивость клеток могла появляться на молекулярном уровне, при этом пораженные клетки были зависимы от окислительного фосфорилирования, отвечающего за производство энергии.