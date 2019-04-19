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Энн Хэтэуэй появилась на обложке глянца в «роковом» образе

Звезда Голливуда Энн Хэтэуэй снялась в фотосессии для глянцевого издания Tatler. Портрет 36-летней актрисы, представшей в образе «роковой красотки», украсит обложку июньского номера журнала.
Энн Хэтэуэй появилась на обложке глянца в «роковом» образе

Стилисты, готовя Хэтэуэй к съемкам, сделали ей броский макияж с акцентом на глаза и гладко зачесали волосы назад, полностью открыв лицо. «Роковой образ» актрисы дополнили ювелирные украшения от De Beers, Buccellati и Tiffany. На обложке глянца модель, облаченная в блестящее платье с открытыми плечами от Giorgio Armani, застыла с легкой улыбкой.

На фотосессии для Tatler, которую курировал Джек Уотерлот, Хэтэуэй примеряла разные костюмы. На одном из кадров знаменитость появилась в легком белом платье, украшенном вышивкой, а на втором – в обтягивающем наряде с тигровым принтом.
Энн Хэтэуэй появилась на обложке глянца в «роковом» образе

Голливудская звезда признавалась, что страдала от алкогольной зависимости, но смогла справиться с этим пагубным пристрастием. Сейчас Хэтэуэй ведет здоровый образ жизни, активно снимается в кино, совмещая работу с воспитанием трехлетнего сына Джонатана.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:08

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