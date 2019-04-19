В Японии успешно выходили недоношенного ребенка с массой 258 грамм





Медицина в последнее время достигла больших успехов в выхаживании преждевременно родившихся детей. Как известно, чем меньше ребенок провел в утробе матери, тем сложнее его адаптировать к новому миру и исключить патологии развития. В октябре 2018 года по медицинским показаниям одной роженице было сделано кесарево сечение, вследствие чего на свет появился новорожденный с рекордно низкой массой – 258 грамм.Роды на 24 неделе беременности считаются очень ранними и часто грозят негативно повлиять на здоровье малыша. Ребенок родился с очень маленьким весом, что осложнило многие медицинские процедуры, например, возникли трудности с постановкой капельниц – сосуды пациента были тоньше иголок.Но врачи смогли успешно выходить младенца. Сейчас, спустя полгода после рождения, мальчика готовят к выписке с ростом 43 сантиметра и весом 3374 грамма.