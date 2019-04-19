Альбина Джанабаева снялась для обложки глянцевого журнала

Альбина Джанабаева часто общается с поклонниками в социальных сетях. Недавно она решила рассказать, что снялась для обложки глянцевого журнала под названием «ОК!». Исполнительница опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. Знаменитость сделала легкий макияж, свой образ она дополнила перстнем с большим розовым камнем. В комментарии Альбина Джанабаева написала, что станет украшением для весенней обложки журнала «ОК!».Также певица сообщила, что ее окружают одни мужчины, и она счастлива. Подписчики написали огромное количество комплиментов. Они пришли в восторг от романтического образа знаменитости, отметив, что певица выглядит моложе своего возраста. За весьма короткий промежуток времени новый пост Альбины Джанабаевой набрал большое количество лайков.