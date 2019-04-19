Альбина Джанабаева снялась для обложки глянцевого журнала
На станице своего Instagram Альбина Джанабаева сообщила фанатам, что снялась для обложки глянцевого журнала. Поклонники исполнительницы высоко оценили ее новый пост.
Альбина Джанабаева часто общается с поклонниками в социальных сетях. Недавно она решила рассказать, что снялась для обложки глянцевого журнала под названием «ОК!». Исполнительница опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. Знаменитость сделала легкий макияж, свой образ она дополнила перстнем с большим розовым камнем. В комментарии Альбина Джанабаева написала, что станет украшением для весенней обложки журнала «ОК!».
Также певица сообщила, что ее окружают одни мужчины, и она счастлива. Подписчики написали огромное количество комплиментов. Они пришли в восторг от романтического образа знаменитости, отметив, что певица выглядит моложе своего возраста. За весьма короткий промежуток времени новый пост Альбины Джанабаевой набрал большое количество лайков.
Альбина Джанабаева часто общается с поклонниками в социальных сетях. Недавно она решила рассказать, что снялась для обложки глянцевого журнала под названием «ОК!». Исполнительница опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. Знаменитость сделала легкий макияж, свой образ она дополнила перстнем с большим розовым камнем. В комментарии Альбина Джанабаева написала, что станет украшением для весенней обложки журнала «ОК!».
Также певица сообщила, что ее окружают одни мужчины, и она счастлива. Подписчики написали огромное количество комплиментов. Они пришли в восторг от романтического образа знаменитости, отметив, что певица выглядит моложе своего возраста. За весьма короткий промежуток времени новый пост Альбины Джанабаевой набрал большое количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:42