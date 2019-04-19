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В браузере Google Chrome появился «режим чтения»

В Google Chrome появился «режим чтения» и защита от слежки. Пока новшества доступны лишь в тестовой версии браузера.
В браузере Google Chrome появился «режим чтения»

Разработчики программы Chrome обещают в скором времени выпустить обновление её настольной версии. В Chrome Canary добавят функции «режим чтения» и защиту от слежки. Воспользоваться новыми возможностями браузера пока можно только в тестовой версии.

Функция «режим чтения» уже давно появилась в большинстве браузеров, однако в Google только сейчас занялись её реализацией. Суть этого режима заключается в том, что он позволяет убрать элементы, которые мешают воспринимать основную информацию.

Также разработчики Chrome Canary анонсировали появление защиты вкладок в режиме «Инкогнито» от слежения.

Известно, что новшества уже доступны любому пользователю этого браузера, но включить их придётся вручную. Сделать это можно в разделе флагов (chrome://flags). Нужно активировать необходимый флаг, перезапустить браузер, и новые функции будут включены.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 10:25

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