В браузере Google Chrome появился «режим чтения»





Разработчики программы Chrome обещают в скором времени выпустить обновление её настольной версии. В Chrome Canary добавят функции «режим чтения» и защиту от слежки. Воспользоваться новыми возможностями браузера пока можно только в тестовой версии.Функция «режим чтения» уже давно появилась в большинстве браузеров, однако в Google только сейчас занялись её реализацией. Суть этого режима заключается в том, что он позволяет убрать элементы, которые мешают воспринимать основную информацию.Также разработчики Chrome Canary анонсировали появление защиты вкладок в режиме «Инкогнито» от слежения.Известно, что новшества уже доступны любому пользователю этого браузера, но включить их придётся вручную. Сделать это можно в разделе флагов (chrome://flags). Нужно активировать необходимый флаг, перезапустить браузер, и новые функции будут включены.