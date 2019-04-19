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Ученые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

Ученые из Британии смогли расшифровать ДНК средневековых крестоносцев. Генетический анализ показал, что их армия состояла из европейских солдат, представителей местного населения, а также из воинов от смешанных браков.

Ученые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

Останки средневековых крестоносцев были обнаружены несколько лет назад. Специалисты изучили найденные кости воинов, погибших в XIII веке при осаде Сидона. Научные работники хотели выяснить этнический состав представителей этой армии. При помощи теста ДНК, ученым удалось узнать, что существует некоторое отличие от раннего представления о народе, который отправился на войну во время средневековых крестовых походов.

Генетический анализ показал, что из 10 найденных останков человека, лишь 3-е оказались европейцам. Также 4 образца принадлежали жителям ближнего востока, а 2 - молодым людям, появившимся на свет в результате смешанных браков. Ученые считают, что данные результаты свидетельствуют о расширенной географии крестоносцев из средневековья.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:05

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