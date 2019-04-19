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Новые модели iPhone получат скрытую фронтальную камеру

Американская корпорация Apple усовершенствует устройства iPhone. Новые модели смртфонов получат скрытую фронтальную камеру хорошего качества.
Новые модели iPhone получат скрытую фронтальную камеру

Специалист Мини Джи Куо сообщил, что владельцы iPhone смогут делать более качественные снимки, так как фронтальная камера получит улучшения. Разработчики увеличили разрешение с 8 до 12 МП. Также будет использовано инновационное покрытие, благодаря которому передняя камера будет скрыта в дисплее.

Производитель персональных устройств Apple намерен улучшить камеры и на задней панели смартфонов. Некоторые устройства получат три модуля с увеличенным расширением матрицы, передает интернет-издание Политэксперт.

В заключение специалист сказал, что именно камеру компания решила сделать особенностью новинок. Однако эта информация пока не подтверждена официальными источниками.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:56

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