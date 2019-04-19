В мозге мышей обнаружена связь слуха и ожидания вознаграждения





Исследование, проведенное нейробиологом Джарамилло вместе с коллегами, описано в журнале Neuroscience. Эксперты выяснили, что представление звуков при получении слуховых задач обеспечивают нейроны, расположенные в дорсальном полосатом теле. Дальнейшая работа показала: сигнал в спинной задний стриатум поступает из таламуса и слуховой коры, что объясняет, почему мозг улавливает звуки даже при закрытии уха. В подобной области зарождаются и ожидания вознаграждения.Ученые наглядно подтвердили теорию опытами на 11 мышах мужского пола при улавливании ими звуковых вспышек различной по интенсивности частоты. Наградой для грызунов служила вода. Подопытные, у которых усилился сигнал в заднем стриатуме, быстро сообразили, что следует двигаться на слух. Специалисты уверены, что их открытие поможет понять механизм обучения мозга принятию правильных решений и разработать новые методы лечения болезней, связанных с инсультами и травмами.