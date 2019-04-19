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В мозге мышей обнаружена связь слуха и ожидания вознаграждения

Специалисты Университета Орегона провели опыты с мышами и обнаружили неожиданную особенность слуха. В мозге грызуна наблюдается взаимосвязь между звуковым восприятием и ожиданием вознаграждения.
В мозге мышей обнаружена связь слуха и ожидания вознаграждения

Исследование, проведенное нейробиологом Джарамилло вместе с коллегами, описано в журнале Neuroscience. Эксперты выяснили, что представление звуков при получении слуховых задач обеспечивают нейроны, расположенные в дорсальном полосатом теле. Дальнейшая работа показала: сигнал в спинной задний стриатум поступает из таламуса и слуховой коры, что объясняет, почему мозг улавливает звуки даже при закрытии уха. В подобной области зарождаются и ожидания вознаграждения.

Ученые наглядно подтвердили теорию опытами на 11 мышах мужского пола при улавливании ими звуковых вспышек различной по интенсивности частоты. Наградой для грызунов служила вода. Подопытные, у которых усилился сигнал в заднем стриатуме, быстро сообразили, что следует двигаться на слух. Специалисты уверены, что их открытие поможет понять механизм обучения мозга принятию правильных решений и разработать новые методы лечения болезней, связанных с инсультами и травмами.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:58

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