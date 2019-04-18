Анастасия Кочервей потратила на восстановление девственности порядка 100 тысяч рублей

Анастасии Кочервей явно не везет в личной жизни. Девушка тяжело пережила разрыв с Андреем Шабариным, после чего долго не могла наладить свою личную жизнь. Одним из избранников эффектной блондинки с выдающимися формами стал мужчина из мест не столь отдаленных, а бывший возлюбленный даже обманул звезду на 30 миллионов рублей, оказавшись мошенником.Тем не менее Анастасия Кочервей не унывает. Недавно она сделала каминг-аут, а затем операцию по восстановлению девственности. Данная процедура обошлась звезде в немалую сумму - около 100 тысяч рублей. Впрочем, как призналась сама звезда "Дома-2", результатом она полностью довольна. Поклонников волнует только один вопрос, оставит ли девушка себе девственность на будущее или все же избавится от нее после восстановления.