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Анастасия Кочервей потратила на восстановление девственности порядка 100 тысяч рублей

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Кочервей недавно заявила, что будет строить отношения только с девушками, для чего даже восстановила девственность. На операцию звезда потратила порядка 100 тысяч рублей.
Анастасия Кочервей потратила на восстановление девственности порядка 100 тысяч рублей

Анастасии Кочервей явно не везет в личной жизни. Девушка тяжело пережила разрыв с Андреем Шабариным, после чего долго не могла наладить свою личную жизнь. Одним из избранников эффектной блондинки с выдающимися формами стал мужчина из мест не столь отдаленных, а бывший возлюбленный даже обманул звезду на 30 миллионов рублей, оказавшись мошенником.

Тем не менее Анастасия Кочервей не унывает. Недавно она сделала каминг-аут, а затем операцию по восстановлению девственности. Данная процедура обошлась звезде в немалую сумму - около 100 тысяч рублей. Впрочем, как призналась сама звезда "Дома-2", результатом она полностью довольна. Поклонников волнует только один вопрос, оставит ли девушка себе девственность на будущее или все же избавится от нее после восстановления.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:10

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