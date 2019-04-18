Лиза Триандафилиди высказалась о разводе с Лёшей Чайчицем

Лиза Триандафилиди и Алексей Чайнчиц считались одной из самых ярких пар на проекте "Дом-2". Влюбленные решили уйти за Периметр, чтобы сохранить свои отношения, и даже поженились спустя какое-то время. К сожалению, сохранить брак молодоженам не удалось и они развелись. Экс-проектанты долгое время не комментировали разрыв, однако недавно сама звезда реалити высказалась по этому поводу на своей странице в Instagram.Судя по публикации, девушка тяжело переживает разрыв с бывшим мужем. Она поблагодарила фанатов за их поддержку в непростое для нее время и отметила, что если развод предотвратить не получается, нужно принять это и жить дальше. Экс-участница скандального реалити уверена, брак с Алексеем дал ей много опыта, прежней она уже не станет никогда. Мужчине экс-супруга бесконечно благодарна, однако жить с ним она уже не будет и вряд ли когда-то они помирятся.