Перекаченные губы Майи Донцовой вызывают отвращение зрителей Дома-2





Многие девушки стремятся попасть на проект "Дом-2", чтобы иметь возможность бесплатно изменить свою внешность, к примеру, сделать пластическую операцию или просто уколы красоты. Майя Доцова входит в их число, чего участница реалити не скрывает. Однако, зрители никогда не отзывались о звезде хорошо, а теперь она и вовсе попала под шквал критики со стороны фанатов за перекачанные губы.На фото губы Майи Донцовой, по мнению фолловеров, выглядят не просто ужасно, они вызывают отвращение к казалось бы милой девушке. Случаи, когда пластика не идет представительницам прекрасного пола на пользу, нередки, а Майя Донцова является ярким тому примером.