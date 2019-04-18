АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Перекаченные губы Майи Донцовой вызывают отвращение зрителей Дома-2

Майя Донцова настолько перекачала свои губы, что вызвала отвращение и телезрителей проекта "Дом-2". Девушка никогда не скрывала, что ей нравится пользоваться возможностью делать уколы красоты и пластические операции бесплатно.
Перекаченные губы Майи Донцовой вызывают отвращение зрителей Дома-2

Многие девушки стремятся попасть на проект "Дом-2", чтобы иметь возможность бесплатно изменить свою внешность, к примеру, сделать пластическую операцию или просто уколы красоты. Майя Доцова входит в их число, чего участница реалити не скрывает. Однако, зрители никогда не отзывались о звезде хорошо, а теперь она и вовсе попала под шквал критики со стороны фанатов за перекачанные губы.
Перекаченные губы Майи Донцовой вызывают отвращение зрителей Дома-2
Перекаченные губы Майи Донцовой вызывают отвращение зрителей Дома-2

На фото губы Майи Донцовой, по мнению фолловеров, выглядят не просто ужасно, они вызывают отвращение к казалось бы милой девушке. Случаи, когда пластика не идет представительницам прекрасного пола на пользу, нередки, а Майя Донцова является ярким тому примером.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple прекратила выплаты российским
Родная сестра Александры Черно Яна
Лиза Триандафилиди высказалась о
Ученые назвали цвет смерти
«Любопытное зрелище»: Песков высказался
Перекаченные губы Майи Донцовой
«Учусь заново ходить»: Никита Михалков
Составлен список автомобилей, которые
Лена Ленина назвала причину ссоры
Мясо в больших количествах вредит
Сергей Шнуров высмеял пост Ксении
Звездный хирург назвал стоимость
Максим Галкин тронут песней в
Ученые установили, что люди уже
Последние моменты своей жизни Ирина
В Нью-Йорке представлен Hyundai Sonata
Британские СМИ объяснили, почему все
Ксения Собчак создала Ассоциацию Моды в
Андрей Малахов раскрыл причины страшной
Ольга Орлова повеселилась на дне
В Германии студентка изобрела браслет,
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал
Иосиф Оганесян признался, что до сих
Ученые выяснили, почему людям снятся сны
Конспирологи предрекли конец света
Кит Харингтон рассказал секрет
Саша Черно опять заявила, что подает на
Топ-менеджер Lenovo опубликовал в Weibo
Диетолог рассказал о свойствах кефира
На Apple подали в суд за сокрытие
Просмотреть все новости